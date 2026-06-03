羽毛球｜男单李卓耀 伍家朗惊险过关入16强 有机会八强对垒

香港2位羽毛球男单主力李卓耀、伍家朗周三在印尼雅加达举行的超级1000 印尼公开赛首圈惊险过关，他们分别击败世界排名第4的法国波波夫（Christo Popov）及前世界冠军、新加坡的骆建佑，齐齐跻身16强，若顺利过下一圈，2 人有机会于8强「内讧」。

李卓耀今年连续两次击败应届欧锦赛男单冠军波波夫。资料图片

世界排名23的阿耀似乎是波波夫这位新任欧锦赛男单冠军的克星，他在一月大马公开赛首圈以2:1胜对手，事隔5个月再遇，港将同样是胜方，他在首局用了22分钟以21:15先拔头筹，第2局小休前，双方一直拉锯，阿耀以11:10轻微领先，到小休后，波波夫开始发力追，港将曾落后4分，但没放弃下追近至19:20，但最终给对手拿下这局；到决胜局，阿耀在半场已领先11:3，最后以21:11奠胜，全场用了一小时左右。

伍家朗四月荣升爸爸，曾说过为囝囝会更努力打波。资料图片

4月荣升爸爸的家朗对骆建佑，近年未赢过对方，第一局大家只是2、3分差距，但到尾段，对方拉开比分，港将先输14:21；到第2局急起直追，全局都在领先下以21:16打成平手，对第3局前，对方表示在首局出现拉伤下，决定放弃打决胜局，家朗跻身次圈，将对中华台北一哥、世界第6的周天成，后者以2:1（21:8、10:21、21:12）胜队友王子维。

若香港一、二哥能顺利过下一关，他们将于8强碰头，值得大家期待。

杨雅婷（左）及杨霈霖（右）越战越勇。杨雅婷IG图

「双杨配」打出自信 胜前奥运奖牌组合

女双方面传来好消息，世界排名21的「双杨配」杨雅婷、杨霈霖首圈遇上世界排12的日本组合五十岚有纱、志田千阳这2位由去年底开始拍档的犀利组合（她们各自跟其他拍档夺过奥运混双及女双奖牌，五十岚有纱跟渡边勇大曾夺东奥及巴奥混双铜牌，志田千阳曾跟松山奈未夺巴奥女双铜牌），港将在首局先以18:21仅负，次局以21:15还以颜色，决胜局趁对手气力不继，以21:13取胜，继4月亚锦赛后，再次以2:1险胜对方，下一圈将对印尼东道主组合兼应届亚锦赛铜牌得主Siti Fadia Silva Ramadhanti及Amallia Cahaya Pratiwi。

「邓谢配」有机会一报亚锦赛遭「一轮游」之仇

混双「邓谢配」邓俊文、谢影雪周二率先取得次圈资格，他们跟泰国组合激斗超过一小时，在先输18:21下，以22:20、21:11 反胜，下一圈对国家队程星、张驰，4月的亚锦赛首圈，卫冕的「邓谢配」以1:2不敌「程张」（港队亦曾于2月德国公开赛负这支国家队组合），今仗是报一箭之仇的好机会。

记者：徐嘉华