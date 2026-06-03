钟景辉离世丨King Sir钟景辉陈年运动照曝光 培正「百米飞人」曾膺校运会总冠军

提到「King Sir」钟景辉，大众第一时间联想到的必然是他那把极具标志性的浑厚嗓音、其对香港话剧界的深远贡献，以及无数深入民心的经典角色。然而，这位戏剧泰斗在年轻时，原来是一位叱咤田径场的运动健将！从网上的King Sir陈年运动照看到，他曾拥有「麒麟臂」及强劲的肌肉线条。若当年他没有选择踏上舞台，香港体坛或许会多了一位星级田径代表。

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培正年代叱咤风云 澳门赛跑出11秒3佳绩



一直活跃于香港话剧界的钟景辉，其实是培正中学的知名校友。他从小学五年级开始成为「培正人」，并一直读至高中毕业。回忆起那八年的青葱岁月，King Sir依然难掩兴奋：「八年来，好开心。」

原来，King Sir早在中二时期便开始接触田径，并代表学校出战多项运动会。他曾是五十年代培正的「百米飞人」，在学界田径史上留下过辉煌的一页。他笑谈当年的威水史：「记得有一年去澳门比赛，我在一百米跑出了11秒3的个人最佳时间！不过那天好大风，而且是顺风，可能超了风速也不定，哈哈。」

华侨日报。香港公共图书馆数码馆藏

包办短跑接力金牌 膺校运会全场总冠军



King Sir在田径场上的巅峰时刻出现在中六毕业那年。当年他在校际陆运会上所向披靡，一口气连赢100米、200米以及两项接力赛的冠军，荣膺全场总冠军，风头一时无两。除了培正时期，钟景辉升读学院依然兼顾戏剧与运动。在离开香港深造前，他不仅活跃于崇基剧社，曾自编自导自演翻译作品《危险的角落》，更同时在体育场上发光发热。就读英文系的King Sir在崇基第一届校运会个人包办男子100、200米、跳远和三级跳共四项冠军，100米更跑出11秒7的绝佳时间，并以总分28分勇夺男子组赛事总冠军。

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当年若不选戏剧便投身体育界



「King Sir」于一次受访中曾经提到：「当年我选择戏剧系第一志愿，第二志愿系体育。我赢全场冠军(田径)。」他并直指若选择体育会从运动员或教练方向发展。回看网上流传的King Sir陈年运动照展现出强健体魄的，网民无不惊叹King Sir的「文武双全」。从田径跑道上的冲线一刻，到舞台上的聚光灯下，钟景辉都以同样的热情与专注，演绎出精彩绝伦的人生。