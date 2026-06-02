学界篮球｜翁金骅被爆体罚学生 就事件致歉并指用了不当方式责罚

今日网上流传一段疑似香港篮球名宿翁金骅在汉华中学执教期间，在篮球场上体罚学生，校方较早前已发通告指翁金骅已被停职，并指事件发生于2023-24年期间，翁金骅亦在社交媒体上就事件致歉，指自己用了不当方式责罚学生，并会反省绝不重蹈覆辙。

翁金骅道歉全文：

各位朋友，很抱歉打扰到大家。

对于近日在网上流传之影片，我想作出以下回应：

首先，对于影片中的学生，我深表歉意。无论学生犯了任何规则或过失，或基于任何情况，本人都不应以此方式责罚同学，明白事件为他带来不适或伤害，本人谨此衷心致歉。

对于网络上的批评与斥责，我亦会深刻反省，绝不会重蹈覆辙。

目前我已经停止在学校的教练职务，并全面配合任何要展开的相关调查。

从职业球员到退居教练工作近三十年，对于自己用了不当方式的责罚学生，我深感歉意。

篮球是我的终身事业，我的人生亦一直围绕着篮球运动。教授篮球，传承这项运动，仍然是我的抱负。

是次事件辜负了大家对我的期望，在此再次向社会，向一直支持、关爱我的朋友、家人、学生，致以最深的歉意！

