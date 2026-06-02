Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

学界篮球｜翁金骅被爆体罚学生 就事件致歉并指用了不当方式责罚

即时体育
更新时间：17:54 2026-06-02 HKT
发布时间：17:54 2026-06-02 HKT

今日网上流传一段疑似香港篮球名宿翁金骅在汉华中学执教期间，在篮球场上体罚学生，校方较早前已发通告指翁金骅已被停职，并指事件发生于2023-24年期间，翁金骅亦在社交媒体上就事件致歉，指自己用了不当方式责罚学生，并会反省绝不重蹈覆辙。

翁金骅道歉全文：
各位朋友，很抱歉打扰到大家。
对于近日在网上流传之影片，我想作出以下回应：
首先，对于影片中的学生，我深表歉意。无论学生犯了任何规则或过失，或基于任何情况，本人都不应以此方式责罚同学，明白事件为他带来不适或伤害，本人谨此衷心致歉。
对于网络上的批评与斥责，我亦会深刻反省，绝不会重蹈覆辙。
目前我已经停止在学校的教练职务，并全面配合任何要展开的相关调查。
从职业球员到退居教练工作近三十年，对于自己用了不当方式的责罚学生，我深感歉意。
篮球是我的终身事业，我的人生亦一直围绕着篮球运动。教授篮球，传承这项运动，仍然是我的抱负。
是次事件辜负了大家对我的期望，在此再次向社会，向一直支持、关爱我的朋友、家人、学生，致以最深的歉意！
 

最Hit
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
时事热话
8小时前
01:33
宣称Danny父母 拒入境处DNA检测要求 邓炳强：以疏忽照顾儿童罪拘捕两人
社会
2小时前
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
2026-06-01 15:30 HKT
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
社会
2026-06-01 17:31 HKT
01:01
Save Lily︱孙玉菡：社工多次登门造访、等到深宵均未能接触该对父母 终以电邮取得联络正安排约见
社会
6小时前
香港小姐2026首轮面试佳丽逐个睇 高质学霸同场大比拼 《冲上云霄》童星林颖彤再战娱圈
16:41
香港小姐2026首轮面试佳丽逐个睇 高质学霸同场大比拼 《冲上云霄》童星林颖彤再战娱圈
影视圈
7小时前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
港姐2026丨首轮面试惊现「八両仔、达哥」？ 重量级浸大新闻硕士震撼全场 奇葩佳丽成焦点
02:35
港姐2026丨首轮面试惊现「八両仔、达哥」？ 重量级浸大新闻硕士震撼全场 奇葩佳丽成焦点
影视圈
6小时前
篮球名帅翁金骅疑粗暴体罚男生 捉左手逼自掴、怒扔外套 议员促交代
01:36
篮球名帅翁金骅疑粗暴体罚男生 捉左手逼自掴、怒扔外套 议员促交代
社会
9小时前
TVB御用宫女张韦怡告姑仔诽谤获判胜诉 姑仔须赔偿逾312万元及利息
TVB御用宫女张韦怡告姑仔诽谤获判胜诉 姑仔须赔偿逾312万元及利息
社会
3小时前