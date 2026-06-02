学界篮球｜「亚洲三分神射手」翁金骅疑似体罚学生片段流出 引起网上热烈讨论

网上流传一条疑似是「亚洲三分神射手」本地篮球名宿翁金骅，于篮球场上体罚学生的片段。片段流出之后引起极大回响，有网民指早已流传有类似的事件，今次终于有片段睇到。

片段所见一班学生在篮球场中相信是准备训练，而其中一位学生遭到疑似是教练翁金骅训话，期间教练并拉著学生的手要其掌掴自己；估计这位学生有机会是迟到操练所以被罚。片段流出之后引来热烈讨论，网民dreamexplorer_hk留言：「听过翁金骅教波会打学生、粗口闹学生、人生攻击学生好多年，终于第一次有片睇到！」

更有网民爆料，早于五年前已经有人在连登网站，上载疑似是不满翁金骅的文章。(https://lihkg.com/thread/2301789/page/1)

不过，亦有网民有不同睇法：「今时今日学生食唔起苦，际遇差少少就咸苦咸忽，又话抑郁又要自杀。」