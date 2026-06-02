Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

学界篮球｜「亚洲三分神射手」翁金骅疑似体罚学生片段流出 引起网上热烈讨论

即时体育
更新时间：13:31 2026-06-02 HKT
发布时间：13:31 2026-06-02 HKT

 网上流传一条疑似是「亚洲三分神射手」本地篮球名宿翁金骅，于篮球场上体罚学生的片段。片段流出之后引起极大回响，有网民指早已流传有类似的事件，今次终于有片段睇到。

片段所见一班学生在篮球场中相信是准备训练，而其中一位学生遭到疑似是教练翁金骅训话，期间教练并拉著学生的手要其掌掴自己；估计这位学生有机会是迟到操练所以被罚。片段流出之后引来热烈讨论，网民dreamexplorer_hk留言：「听过翁金骅教波会打学生、粗口闹学生、人生攻击学生好多年，终于第一次有片睇到！」

更有网民爆料，早于五年前已经有人在连登网站，上载疑似是不满翁金骅的文章。(https://lihkg.com/thread/2301789/page/1)

不过，亦有网民有不同睇法：「今时今日学生食唔起苦，际遇差少少就咸苦咸忽，又话抑郁又要自杀。」

 

最Hit
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
23小时前
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
社会
21小时前
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
时事热话
3小时前
篮球名帅翁金骅疑粗暴体罚男生 捉左手逼自掴、怒扔外套 议员促交代
01:36
篮球名帅翁金骅疑粗暴体罚男生 捉左手逼自掴、怒扔外套 议员促交代
社会
5小时前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
李家鼎闹爆逾10次「仆X仔」  《东周刊》独家专访鼎爷  公开宣布同李泳汉脱离父子关系
01:09
李家鼎闹爆逾10次「仆X仔」  《东周刊》独家专访鼎爷  公开宣布同李泳汉脱离父子关系
即时娱乐
4小时前
东张西望丨「传性病渣男」惹全城公愤 衰咸湿堕天仙局遭三女围剿 受害人不幸惹致命病毒：真系会死
东张西望丨「传性病渣男」惹全城公愤 衰咸湿堕天仙局遭三女围剿 受害人不幸惹致命病毒：真系会死
影视圈
16小时前
香港小姐2026首轮面试佳丽逐个睇 高质学霸同场大比拼 《冲上云霄》童星林颖彤再战娱圈
16:41
香港小姐2026首轮面试佳丽逐个睇 高质学霸同场大比拼 《冲上云霄》童星林颖彤再战娱圈
影视圈
3小时前
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
医生教室
2026-06-01 13:00 HKT
法官斥责被告邱镇濠以沾上沙子的手指插入女事主下体，行为污秽恶劣。资料图片
男侍应草地两奸醉娃 曾以手指沾沙粒唾液插阴 官斥行为污秽恶劣 判囚5年
社会
21小时前