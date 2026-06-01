法网｜女双16强不敌好友组合 张玮桓虽败犹荣创港网历史

香港网球「一姐」张玮桓（Eudice）在法国网球公开赛的神奇之旅遗憾告终。她与斯洛文尼亚拍档伊查域丝（Veronika Erjavec）出战女双第三圈（16强）赛事，面对好友兼昔日双打老拍档、中华台北的梁恩硕与日本好手青山修子组成的跨国组合，最终以直落两盘称臣，无缘8强。尽管未能再晋一级，但Eudice生涯首次闯入大满贯16强，已成功为香港网坛写下光辉新一页。

张玮桓虽败犹荣创港网历史。香港网总图

张玮桓虽败犹荣创港网历史。香港网总图

张玮桓（右）及梁恩硕夺过不少WTA女双比赛的奖项。资料图片

今仗面对知己知彼的老拍档梁恩硕，张玮桓组合开局即备受考验。首局便遭对手打破发球局，其后这对「港斯组合」未能及时站稳阵脚，首盘合共被三次破发，以1:6先失一盘。

换边后，张玮桓与伊查域丝迅速调整状态，在第二盘展开反扑。两人在第三局率先成功破发，随后顺利保发，一度建立起3:1的领先优势。可惜好景不常，大赛经验丰富的青山修子/梁恩硕组合随即发力连追多局，并两度打破Eudice组合的发球局。最终张玮桓与拍档以3:6再失一盘，总比数以0:2落败，结束今届法网征程。

虽然未能拿下8强入场券，但张玮桓今届法网的表现已足够亮眼。她不仅刷新了个人职业生涯的大满贯最佳成绩，更成为香港网坛的骄傲。这次宝贵的16强经验，相信将为她未来的职业生涯注入强心针。