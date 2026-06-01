Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法网｜女双16强不敌好友组合 张玮桓虽败犹荣创港网历史

即时体育
更新时间：19:15 2026-06-01 HKT
发布时间：19:15 2026-06-01 HKT

香港网球「一姐」张玮桓（Eudice）在法国网球公开赛的神奇之旅遗憾告终。她与斯洛文尼亚拍档伊查域丝（Veronika Erjavec）出战女双第三圈（16强）赛事，面对好友兼昔日双打老拍档、中华台北的梁恩硕与日本好手青山修子组成的跨国组合，最终以直落两盘称臣，无缘8强。尽管未能再晋一级，但Eudice生涯首次闯入大满贯16强，已成功为香港网坛写下光辉新一页。

张玮桓虽败犹荣创港网历史。香港网总图
张玮桓虽败犹荣创港网历史。香港网总图
张玮桓虽败犹荣创港网历史。香港网总图
张玮桓虽败犹荣创港网历史。香港网总图
张玮桓（右）及梁恩硕夺过不少WTA女双比赛的奖项。资料图片
张玮桓（右）及梁恩硕夺过不少WTA女双比赛的奖项。资料图片

今仗面对知己知彼的老拍档梁恩硕，张玮桓组合开局即备受考验。首局便遭对手打破发球局，其后这对「港斯组合」未能及时站稳阵脚，首盘合共被三次破发，以1:6先失一盘。

换边后，张玮桓与伊查域丝迅速调整状态，在第二盘展开反扑。两人在第三局率先成功破发，随后顺利保发，一度建立起3:1的领先优势。可惜好景不常，大赛经验丰富的青山修子/梁恩硕组合随即发力连追多局，并两度打破Eudice组合的发球局。最终张玮桓与拍档以3:6再失一盘，总比数以0:2落败，结束今届法网征程。

虽然未能拿下8强入场券，但张玮桓今届法网的表现已足够亮眼。她不仅刷新了个人职业生涯的大满贯最佳成绩，更成为香港网坛的骄傲。这次宝贵的16强经验，相信将为她未来的职业生涯注入强心针。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
4小时前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
11小时前
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
社会
2小时前
快餐店斩料加餸！港式烧味限时低至6折 $33起叹半斤叉烧/烧味三拼
快餐店斩料加餸！港式烧味限时低至6折 $33起叹半斤叉烧/烧味三拼
饮食
8小时前
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
医生教室
7小时前
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
饮食
2026-05-31 17:22 HKT
南海有风初长成？天文台料最快周三有发展 发出热带气旋警告机会视乎两大因素（附AI路径预测）
南海有风初长成？天文台料最快周三有发展 发出热带气旋警告机会视乎两大因素（附AI路径预测）
社会
3小时前
出街食饭根本系交智商税？$35腿蛋治物价离地 大排档人均$300平民恩物变天价 神人抛「1客观数据」全场秒静｜Juicy叮
出街食饭根本系交智商税？$35腿蛋治物价离地 大排档人均$300平民恩物变天价 神人抛「1客观数据」全场秒静｜Juicy叮
时事热话
6小时前
世界杯2026，25场免费直播时间表一文睇清。
世界杯2026｜Viu TV 25场免费直播一文睇清 日本队「靓时间」开波有得睇 （附时间表）
足球世界
3小时前
「非常父母」在家分娩诞幼子 至今无出世纸 社福界指涉疏忽照顾：完全偏离常人做法
02:24
「非常父母」在家分娩诞幼子 至今无出世纸 社福界指涉疏忽照顾：完全偏离常人做法
社会
9小时前