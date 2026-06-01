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第69届体育节｜「楚河汉界・智汇全城」及「亲子运动会」圆满举行 市民齐聚感受体育节热闹气氛

即时体育
更新时间：16:19 2026-06-01 HKT
发布时间：16:19 2026-06-01 HKT

第69届体育节于5月底继续带来连串精彩活动，「「楚河汉界・智汇全城」及「「亲子运动会2026」分别于2026年5月30及31日假荃湾体育馆举行，吸引大批市民到场参与。两项重点活动分别以中国象棋文化及「 运动融入生活」为主题，透过比赛、互动游戏及体能挑战等元素，让不同年龄层参加者投入其中，体验运动乐趣。

棋艺竞技结合文化互动 市民投入象棋世界

「楚河汉界・智汇全城」以中国象棋为主轴「，透过比赛、示范及互动体验活动，让市民感受中国传统棋艺文化的魅力「。活动当日设有 棋艺与人生」分享环节，特意邀请广东省队、全运会团体铜牌得主陈幸琳和张学潮来港，分享运动员成长历程及棋艺心得「 两名特级大师亦即场献技，以 车轮战」形式挑战多盘棋局「， 上演 闭目棋战」，吸引大批市民围观欣赏。现场另设文化展览及 众星奕乐」体验区「，透过局局挑战、象棋谜 及象棋机械人对弈等互动体验，让市民从不同角度认识中国象棋文化，家长与小朋友亦踊跃参与其中。

活动同场还有象棋公开赛，多支队伍参与对弈，场内气氛紧张刺激，参赛者展现策略分析及应变能力，体现棋艺对奕的精萃。

亲子携手挑战体能任务

陈晞文现身鼓励运动同乐 翌日举行的「「亲子运动会2026」同样吸引众多家庭参与，体育节大使陈晞文「 滑浪风帆）亦带同儿子到场， 与在场家长及小朋友互动交流。她表示： 很高兴看到这么多家庭一起参与，除了促进亲子关系，更能从小培养小朋友对运动的兴趣。小朋友在挑战中学会坚持，正正体现了体育精神，也让家长和孩子一同留下珍贵回忆。」

活动设有8大体能游戏区，包括障碍赛及团队协作游戏等，小朋友透过跑步、跳跃、爬行等动作完成挑战，家长则化身最佳拍档，与子女一同投入分组竞赛「。不小小朋友完成挑战后仍意犹未尽，主动再次参与不同游戏。有家长则表示，活动有助小朋友提升自信及成功感，同时增加亲子互动机会，让一家大小共度愉快周末时光。

6-7 月体育盛事精彩不断

除了 楚河汉界・智汇全城」及 亲子运动会2026」外，第69届体育节于6月至7月将继续带来连串精彩活动，涵盖多项比赛、运动体验及同乐日活动，包括「「城市体育 年华」（6月28日）及「VRC夏日浪花祭」（7月25日）两项重点活动，适合不同年龄及兴趣的市民参与，一同感受运动与互动体验带来的乐趣。

体育节由中国香港体育协会暨奥林匹克委员会 港协暨奥委会）主办， 获康乐及文化事务署资助，今年以 一线牵 全城动」为主题，于4月至8月期间在全港各区举行50多项体育活动，推动全民运动风气，鼓励市民积极参与，一同动起来，保持身心健康！

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