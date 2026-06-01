游泳｜9日内3站共6天比赛 连赢多名千禧后对手 何诗蓓共夺4金4银

香港「女飞鱼」何诗蓓证（Siobhan）明「年龄」只是数字，半小时内擸走一金一银！28岁的SIobhan在过去9日参加了一连3站的环地中海游泳系列赛，在周一凌晨煞科日，在半小时内参加50米及200米自由泳决赛，先在50米以24秒45夺银，再在200米自由泳由头带到尾以1分55秒22称霸，实现此项目「三连冠」，游赢一众「千禧后」泳手，今届环地中海包办4金4银。

Siobnhan（中）在200米自由泳夺金，银牌是22岁费韦达（左）、铜牌是26岁丝文露娃。直播截图

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在3日前的卡内站，Siobhan也试过一日两战，同是50米及200米自由泳，但卡内站这两个项目之间约有2小时差距（她成功夺2金），但今站巴塞隆拿，2个赛项只相隔约半小时，但Siobhan无惧挑战，她先在50米自由泳以24秒45夺得亚军，冠军是年仅21岁的何兰代表云维姬（Milou Van Wijk，24秒33）；由于半小时后就要出战200米自由泳，Siobhan请队内的同事帮忙出席50米自由泳的颁奖礼。

由于Siobhan的50米自由泳及200米自由泳只相距35分钟，她要请队中同事（左）代替自己上50米自由泳的颁奖台，自己争取时间准备主项200米自由泳。直播截图

半小时后再次上场的Siobhan出战主项的200米自由泳，在今届3站环地中海都在100米自由泳赢Siobhan的荷兰泳将史坦贝根（Marrit Steenbergen）也有参赛，但港将带著上2站破大会纪录的威势在今站由头带到尾，最终以1分55秒22夺得冠军，时间上虽不及上两站（分别是1分54秒27及1分54秒13），但为9月爱知名古屋亚运会寓赛于操下夺「三连冠」，绝对是一大支强心针。

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亚军是22岁新西兰的费韦达（Erika Fairweather，时间是1分55秒49）及26岁的捷克选手丝文露娃（Barbora Seemanova，时间是1分56秒64），而26岁的荷兰「宿敌」史坦贝根以1分57秒72得「梗颈四」。

Siobhan完成3站环地中海系列赛后，个人共夺得4金4银（包括3站200米自由泳金牌、1站50米自由泳金牌、3站100米自由泳银牌及1站50米自由泳银牌），队友何甄陶周六在巴塞隆拿站夺得50米自由泳铜牌，亦在100米蝶泳刷新自己保持的香港纪录。

记者：徐嘉华