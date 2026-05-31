法国网球公开赛｜莎芭兰卡迎「世一」百胜 16强硬撼首闯第4圈的大坂直美

2026年法国网球公开赛女单赛事渐入高潮，头号种子莎芭兰卡（Aryna Sabalenka）与4个大满贯得主大坂直美（Naomi Osaka）双双于周六（30日）的第3圈赛事报捷。两位顶级重炮手将于下一圈（16强）狭路相逢，上演万众瞩目的焦点大战。这场胜仗不仅是莎芭兰卡登上世界第1宝座后的第100场胜利，更标志著大坂直美职业生涯首度闯入法网第2周赛事。

莎芭兰卡「派蛋」展现一姐统治力。美联社

卡萨坚娜被莎芭兰卡「派蛋」。美联社

莎芭兰卡「派蛋」展现一姐统治力

世界排名第1的莎芭兰卡在苏珊兰格伦球场（Court Suzanne-Lenglen）迎战俄罗斯球手卡萨坚娜（Daria Kasatkina）赢得相当具统治力。莎芭兰卡在首盘展现出极强的侵略性，第1发球得分率高达91%，并打出16个致胜球，轻松向对手派出「光蛋」赢6:0。虽然卡萨坚娜在次盘力图反扑并成功破发，一度为这名一姐制造危机，但莎芭兰卡最终仍稳住阵脚，以7:5锁定胜局，直落两盘晋级。

莎芭兰卡赛后对自己的表现感到满意：「这是很棒的一周，很开心能进入赛事的第2周。对手展现了极强的斗志，而我很高兴自己能够妥善应对，并以直落两盘结束比赛。」

大坂直美苦战3小时险胜美国新星

另一边厢，16号种子大坂直美迎战18岁美国新星祖域（Iva Jovic）时则陷入苦战，双方合演了一场历时近3小时的拉锯战。面对首次出战法网正赛的年轻小将，大坂直美展现出丰富的经验与强大的心理质素，最终以7:6(7:5)、6:7(3:7)及6:4险胜过关。

「今天我比前几场比赛平静得多。在大满贯赛事中走得越远，我就越冷静，因为能在这里作赛是一种荣幸。」大坂直美赛后坦言这是她首次晋级法网第4圈，并大赞对手表现出色：「年轻球员往往是最可怕的对手，因为她们无所畏惧。我知道她是一名出色的球员，所以我只希望自己老将的经验能在某些关键时刻发挥作用，而我想我做到了。」

大坂直美苦战3小时险胜美国新星祖域。新华社

大坂直美苦战3小时险胜美国新星祖域。美联社

16强重演马德里戏码 大坂直美：汲取经验迎硬仗

大坂直美与莎芭兰卡将于16强赛事中正面交锋。两人今年稍早曾在马德里网球公开赛的泥地赛场上碰头，当时双方激战3盘，最终由莎芭兰卡险胜。

对于即将到来的硬仗，大坂直美表示从马德里一役中获得了不少信心：「我在马德里打出了1场精彩的比赛，虽然在第2和第3盘状态有所下滑，但那场比赛无疑为我注下了强心针。」这场双强对决势必成为本届法网女单赛事的一大高潮，值得球迷期待。