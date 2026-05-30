田径｜邝施爱连破香港U20及香港成人组纪录 获「安慰奖」：八月世青参赛资格

下月才满18岁的女子标枪代表邝施爱今日（30号）在启德青年运动场举行的亚洲U20田径锦标赛掷出惊喜！她在一个比赛连破香港U20及香港成人组纪录，她在最后一掷掷出51米21，成为历来第一位掷过50米的女子标枪选手，美中不足是跟奖台只差一步的「梗颈四」，「安慰奖」是这成绩令她达到8月美国俄勒冈州世界青少年田径锦标赛的参加资格。

这位中大工程学系一年级生第2次参加这项亚洲U20田径赛，她记得对上一次亚青（2024年），她以42米左右成绩杀入决赛，相隔2年，她也说自己进步大；在今日的主场亚青赛共有13人参加，邝施爱在头三掷以第二掷的48米01最佳，在后三掷的决赛，她越战越勇，第4掷掷48米57，到第5掷出49米27，打破她自己保持了一年的香港U20纪录（旧纪录是48米63），在最后一掷掷出惊喜，以51米27刷新尘封10年的香港纪录（旧纪录的吴其芯在2016年所做的49米37）。

对于在父母面前兼主场的亚青赛做出「双纪录」，邝施爱表示意义特别：「好开心，之前掷500克的枪，我是第一个掷出50米的人（2024年10月在公民田径赛曾掷出PB 50米36的香港U18纪录），现在用600克的枪也是第一个上50米，所以好开心，自从在2024年达50米（500克枪）就开始想在600克掷出50米的成绩。」

相隔19个月，邝施爱终于得偿所愿，她赛后不忘多谢体院在器械上的支持、中文大学的场地上的支持，亦多谢中大教职员的支持。她续称：「一直觉得只掷到40几米的成绩好样衰，不达亚洲水平，现在掷到51米多才算接近亚洲水平，我们田径的掷项一向较弱，好多时做到成绩是跑跳，希望籍我这个成绩可以鼓励更多标枪的队友大家一齐向上推，至少追近亚洲水平。」

邝施爱这一掷掷出香港纪录，令她达到8月世青参赛资格（参赛标是49米50），她笑说赛前完全没看过世青的标，是记者们告诉她再得知这消息，她说：「我事前不敢睇世青的标，现在知道这达标消息都好开心，好难得去到世青，令我可以接触到世界舞台，世锦的话，高度现在未摸到，先在8月世青试一试世界水平。」施爱也期望在世青这大舞台能掷出更好的距离，期望再刷新港绩。

香港U18标枪纪录保持者关恩懿今日以42米49不入决赛，最终位 列第10名。徐嘉华摄

只差一名未能上奖台，邝施爱坦言有少少遗憾，尤其她在6掷中曾排过三甲，可惜菲律宾的选手在最后一掷掷到52米20得亚军，冠军是中华台北的戴佑芩（56米91），季军是南韩的Kim Minji （51米51），对于跟奖台只差一步，邝施爱说：「跟奖牌擦身而过一定有点可惜，但我做到我想做的，菲籍选手突破掷到52米多，这是我控制不到的。」

教练卢乃盛大赞爱徒的自律及认真训练，令她做到这次成绩：「她好少缺课，好自律做训练，印象中她没迟到过，我们一星期都练好多课，而且是早上7点45分的课，我已是会早到，她比我更早到训练场，这些都来自她对标枪的热诚。」对于今日掷出的距离日，卢教练表示：「今日的成绩是她应得的，难得是今次主场，能同如此多海外对手比拼，平时好少有这些机会，希望她能继续享受标枪，亦希望更多人投身投掷项目。」

周六港队成绩如下：

女子200米决赛：邱蒨庭（右一）以24秒36位列第6名，黄韵之（右二）以24秒69位列第7名。徐嘉华摄

男子跳远：

男子跳远：曾煜培以7米35的个人最佳位列第7名。徐嘉华摄

男子跳高：

记者/摄影：徐嘉华