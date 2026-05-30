法网｜激战4小时53分钟 19岁方斯卡落后两盘反胜祖高域

24个大满贯冠军得主祖高域，今晨于法网32强斗19岁巴西球手方斯卡，领先两盘下以2：3反负出局。两人激战4小时53分钟后才分出胜负，祖高域盛赞对手「打出令人难以置信的球，表现精彩绝伦」。

连续两场完成落后两盘反胜

祖高域以先取两盘6：4领先2：0，但方斯卡之后以6：3、7：5、7：5连赢3盘反胜祖高域，晋身16强。19岁的方斯卡成为30年大满贯网球史上，首位连续两场完成落后两盘下反胜的青少年球员，亦是继1989年张德培击败兰度尔夺得法网冠军以来，首名落后两盘下反胜前冠军的青少年球员。

方斯卡晋身法网16强。路透社

祖高域赛后盛赞方斯卡的表现。路透社

祖高域于法网出局。路透社

最后3盘击出30个正手致胜球

方斯卡以持续强攻和速度迫使祖高域退守底线，虽然祖高域有时能化解对手的威力，但更多时候他无法抵挡方斯卡的正手抽击；他在最后3盘，打出30个正手致胜球。方斯卡赛后表示：「我只是尽力以最快的速度击球，祖高域就是不会失误⋯⋯我只是享受比赛，这真是一种莫大的乐趣。」

祖高域则盛赞对手的表现：「他打出了令人难以置信的球，每条线都抓得准，表现简直精彩绝伦。」祖高域甘败下风，认为对手于后段的关键时刻发挥较佳：「毫无疑问，在第四和第五盘的关键时刻，他表现比我出色。」