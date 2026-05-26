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新加坡羽毛球公开赛｜新加坡羽毛球公开赛开锣 邓谢配首轮2:0轻取法国组合

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更新时间：20:03 2026-05-26 HKT
发布时间：20:03 2026-05-26 HKT

为期6日的新加坡羽毛球公开赛周二（26日）开锣，邓俊文/谢影雪首日亮相混双赛事，最终仅耗时37分钟，便以直落2:0击败法国组合，闯入16强。

邓谢配继月初泰国羽毛球公开赛混双准决赛出局后，重整旗鼓后转战新加坡羽毛球公开赛。星岛图片
邓谢配继月初泰国羽毛球公开赛混双准决赛出局后，重整旗鼓后转战新加坡羽毛球公开赛。星岛图片
邓谢配首轮2:0轻取法国组合。星岛图片
邓谢配首轮2:0轻取法国组合。星岛图片

邓谢配轻取法组合闯次圈

邓谢配继月初泰国羽毛球公开赛（超级500）混双16强出局后，重整旗鼓后转战新加坡羽毛球公开赛，并以7号种子出战。开锣日首战便对上来自法国的Julien Maio/Lea Palermo，首局早段2队战得相当胶着战成7:7，但其后邓谢配进入状态，连取4分后逐步将比数拉开，最终以21:14先取一局。

但到第2局法国组合状态回勇，开波便先接连得分打成3:1，但邓谢配未有自乱阵脚，在以8:7取得反超后再持续得分将比数拉开成13:8，但之后法国球手展开反扑反超成17:16，但邓谢配及及时回勇一口气连取5分直取关键局，最终仅用37分钟以2:0获胜。

港队其他球员明日（27日）亦会先后登场，女双有杨雅婷/杨霈霖对上4号种子国家队的贾一凡/张殊贤，另外有吕乐乐/曾䁱昕对上日本的平本梨梨菜/石川爱心。男单则有李卓耀出战，硬撼今届全英羽毛球公开赛冠军来自中华台北的林俊易。

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