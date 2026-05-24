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游泳｜何诗蓓环地中海第一站 200米自由泳即夺冠 稳守今季世界第3快时间

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更新时间：12:32 2026-05-24 HKT
发布时间：12:32 2026-05-24 HKT

休战一个月后，香港「混血飞鱼」何诗蓓（Siobhan）周日凌晨在摩纳哥出战第一站环地中海游泳系列赛，她在主项200米自由泳决赛游出她自己保持的大会及摩纳哥站「双纪录」的1分54秒27夺冠，比起她在巴黎奥运的铜牌时间（1分54秒55）还要快；跟Siobhan热约中的荷兰型男阿诺卡明加（Arno Kamminga）在200米蛙泳决赛以2分13秒48位列「梗颈四」。

Siobhan今季在200米自由泳越游越快。资料图片
Siobhan今季在200米自由泳越游越快。资料图片
Siobhan在首天环地中海即夺金牌，状态不容置疑。资料图片
Siobhan在首天环地中海即夺金牌，状态不容置疑。资料图片
Siobhan罕有地在IG 公开恋情。Siobhan IG 图
Siobhan罕有地在IG 公开恋情。Siobhan IG 图

Siobhan自去年11月全运会表明要冲今年9月爱知名古屋亚运会的决定后，她差不多没停过比赛，包括去年11月底的日本公开赛、12月的瑞士公开赛、今年2月的杜拜公开赛、3月的深圳站以及4月2站欧洲赛（瑞典及挪威），之后回港短休练习，准备本周起一连3站的环地中海游泳系列赛。

来到摩纳哥站的第一天比赛，Siobhan即要参加200米自由泳，她先在初赛轻松以1分59秒10、总排名第3（共28人参加）入决赛，再在决赛毫无对手威胁下由头带到尾，以1分54秒27夺得冠军，这时间打破她在2024年在同站所游的1分54秒53的旧大会及场地纪录。

亚军及季军分别是来自新西兰、22岁的Erika Fairweather (1分56秒10）及加拿大26岁、上届世锦赛200米个人四式铜牌的Mary Sophie Harvey（1分57秒36）。

稳守今季世界第3快时间

可喜是Siobhan的200米自由泳的决赛时间（1分54秒27）比起她上月在挪威游泳节的1分54秒31还要再快，令她稳守今季女子200米自由泳世界排名第3，暂排第一是澳洲奥卡拉谨（Mollie O’Callaghan 1分53秒52）、第2名是加拿大的麦坚桃丝（Summer Mcintosh 1分53秒80）。

荷兰名将阿诺卡明加今次挟大会纪录参加200米蛙泳、可惜决赛仅得第四名。Kamminga IG 图
荷兰名将阿诺卡明加今次挟大会纪录参加200米蛙泳、可惜决赛仅得第四名。Kamminga IG 图

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现时跟Siobhan同一个教练（Tom Ruston）的阿诺卡明加，首天参加200米蛙泳，他挟这个赛项的大会纪录在初赛以2分14秒34、总排名第3入决赛，同场的香港代表赵浩俊（Adam John Chillingworth）初赛以2分16秒18、总排名第6入决赛，可惜2人在决赛未能发挥自己最好，阿诺卡明加以2分13秒48得第4名、赵浩俊以2分14秒18得第5名。

记者：徐嘉华

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