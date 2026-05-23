场地单车｜距离亚运仅4个月 李思颖坦言在上周日本杯「看到希望」

一连2日在马鞍山白石单车场举行的「全港场地单车锦标赛」周六随著男、女子全能赛后结束，伍柏亨及「小女车神」李思颖（Ceci）先后夺冠，连同一日前的捕捉赛金牌，他们成为「双冠王」，上周才从伊豆亚运镬场斗完日本杯、带著1银4铜回港的Ceci表示「看到希望」，对争取亚运金牌多了一支强心针。

男子全能赛吸引超过15名本地车手参加。徐嘉华摄

女子全能赛

Ceci 这两天没受太大考验，夺捕捉赛及全能赛冠军。徐嘉华摄

伍柏亨成为今届全港赛只料冠军。徐嘉华摄

「在伊豆亚运场地比赛，确实有点亚运快到的紧张，加上场内的对手都是中、日劲敌，是亚运前一次预热，我在日本杯的全能赛从后赶上夺银，近2年都好少做到，今次做到好鼓舞，只要在亚运前这4个月好好准备，在亚运是有希望的（剑指金牌），最想跟全运一样有突破（全运夺3金）。」

李思颖及梁颖仪在全能赛斗足四场。徐嘉华摄

女子全能赛

CECI (右)及梁颖仪(左) 在全能赛4个赛项斗得激烈。徐嘉华摄

女子全能赛三甲 : 冠军李思颖(中) 、亚军梁颖仪（左）、季军张履檾（右）。徐嘉华摄

Ceci是第一次在白石户外场比赛就成为「双冠王」，她于周五先夺捕捉赛金牌，周六的全能赛，Ceci在4个赛项都以第一名完成夺冠，梁颖仪及张履檾分夺亚、季军。

男子全能赛

伍柏亨(前)及朱浚玮(后) 。徐嘉华摄

男子组全能赛共18人参加，伍柏亨在4个赛项以1冠2亚1季位列总成绩第一、朱浚玮及刘允祐分夺亚、季军。伍柏亨是继一日前夺男子捕捉赛冠军后，包办全能赛冠军，对于亚运会的目标，他清楚表明会集中男子团体追逐赛，力争一面奖牌，为上届亚运在该项目得「梗颈四」成绩平反。他说：「暂时不会想太多亚运公路赛，若争到公路资格，也会参加，但更希望集中团体追逐赛，我们有能力及信争亚运奖牌。」

刘允祐

徐嘉华摄

上届亚运夺公路个人计时赛铜牌的刘允祐以「玩票性质」参加场地单车赛，他反而觉得白石户外场令他感觉像踩公路，发挥不俗，他周五率先夺捕捉赛亚军。谈到上周日本杯，他在放假一天去了名古屋「视察」亚运公路赛路段，这位巴黎奥运公路赛代表表示：「条路比较有日本特色，上上落落，路窄，有一定的爬升高度，要求爬山能力要好，对我不太适合，未来要先调理好磅数（爬山的理想磅数是76公斤左右），要再减多少少。」2024年中、巴黎奥运年开始跟泰国职业车队比赛的允祐，下周要返回泰国跟车队到南韩比赛，之后重返港队备战亚运会。

他表示若有机会，也可以在亚运团体追逐赛帮手，他曾于去年11月全运会跟缪正贤、伍柏亨及朱浚玮合作参加团体追逐赛，但由于加拿大世界公路单车锦标赛于9月20-27日举行，跟亚运场地单车赛或相若，所以未有最终决定。他说：「我未去过成人组的世界公路单车锦标赛，都好想去，尤其世锦赛斗少一年就一年，都好想去接触一下世界的感觉。」

朱浚玮

徐嘉华摄

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全能赛亚军的朱浚玮，一日前在捕捉赛夺得铜牌，在上周日本杯首夺个人赛奖牌的他无疑是现时「中长组」的焦点车手，他也认为日本杯给自己好大信心备战亚运会，他说：「上周日本杯是第一次夺得个人赛奖牌，感觉近年表现比以前好，好似在个比赛入面，同亚洲最劲的如日本有得斗，亦感觉跟对手有拉近距离，但也不能作准，相信他们在亚运时才见真章，差距仍在。」朱仔坦言对比去年，今年在训练上做了些调整，改变部份训练模式，有氧方面见到有进步，有助身处高强度比赛时不会突然「断电」，这些对亚运会都有很大帮助。



记者：徐嘉华