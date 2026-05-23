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场地单车｜「短组教练」亚运前4个月突离任 车手：多少影响士气

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更新时间：07:36 2026-05-23 HKT
发布时间：07:36 2026-05-23 HKT

香港一众精英场地单车代表周五（22号）到马鞍山白石单车场出战「全港场地单车锦标赛」，大家都希望在这个亚运最后一个资格赛拼尽，亦为今年10月上海世界场地单车锦标赛争分，一众主力都能登上最高奖台，包括「小女车神」李思颖夺捕捉赛冠军；同场，港队总教练达海飞（Herve）证实新西兰籍「短组教练」Anthony Peden因家事离任，今夺男子争先赛及凯林赛双冠军的杜棹熙坦言：「知道消息那一刻感不知所措及愕然，希望尽快有新教练带我们备战亚运。」

近月在「短组」赛有「起色」的杜棹熙在Anthony近2年多的带领下（Anthony自2024年6月加入香港单车队出任「短组」教练），他跟队友翁浚皓、莫沚骏首夺亚洲锦标赛男子团体争先赛铜牌，棹熙在上月香港站世界杯这项国际性大赛中，第一次跻身凯林赛决赛，最后得第5名，亦在同场的200米计时刷新个人最佳（PB）的9秒939，周五的全港赛连夺争先赛及凯林赛「双冠王」，开心之余被问到有教Anthony离任，他说：「一知道时，多少会影响士气，毕竟在亚运年，有教练的话，在比赛及训练时可以适时指导我们，现在先用Anthony教我们的一套去练。」

杜棹熙
杜棹熙

香港「短组」近两届亚运可谓波投重重，2023年杭州亚运前，当时的「短组」教练唐琪也是在亚运前半年离队，今次轮到Anthony，确实令一众正备战亚运的「短组」车手感到无可奈何。杜棹熙表示经过消化这消息后，现在情绪好多了，特别是Anthony这2年多的教导很有帮助：「Anthony教了我们好多，无论是他个人的经验，或者如何独立应对比赛时的临场问题及发挥，都能在备战亚运时用得著。」

杨础摇在女子争先赛的200米初赛，以11秒809第三名入一对一淘汰赛。徐嘉华摄
杨础摇在女子争先赛的200米初赛，以11秒809第三名入一对一淘汰赛。徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄
猛烈的太阳令杨础摇也睁不开眼睛。徐嘉华摄
猛烈的太阳令杨础摇也睁不开眼睛。徐嘉华摄
女子捕捉赛比赛，排头位的Ceci准备就绪。徐嘉华摄
女子捕捉赛比赛，排头位的Ceci准备就绪。徐嘉华摄

说回周五的比赛，大部份车手都是第一次在无遮无掩的白石单车场参加比赛，2位焦点车手杜棹熙及杨础摇都交出功课，棹熙包办争先赛（决赛赢翁浚皓）及凯林赛冠军（亚、季军是莫沚骏及翁浚皓），础摇赢争先赛（决赛赢吴思颖），凯林赛由童森夺冠，亚、季军是程嬿珊及吴思颖，础摇第4名。

杨础摇谈到Anthony时不讳言「都大影响」，她说：「这两次亚运都遇上教练在赛前几个月离任，但Anthony给我们的鼓舞很多，亦给予我们好多不同意见，让我们一步步去消化，在心态上，他令我们对自己更有信心，这些都很有帮助。」

「中长组」方面，「小女车神」李思颖（Ceci）一枝独秀，她在6人的女子10公里捕捉赛（40圈）大热夺冠，梁颖仪及师妹张履檾分夺亚、季军。男子捕捉赛共有12位车手参加，结果伍柏亨、刘允祐及朱浚玮分夺三甲。

记者/摄影：徐嘉华

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