羽毛球｜陈延泽 吴芷柔 从外围赛杀入大马大师赛八强

合作了一年的香港混双组合陈延泽、吴芷柔今日（周四）在马来西亚大师赛（超级500）的16强爆冷只花了不足半小时以21:9、21:17击败世界排第11位的国家代表程星、张驰，首度跻身世世巡赛超级500级别的8强，周五跟泰国老嫩配、世界排名20的Pakkapon Teeraratsakul、Sapsiree Taerattanachai争入4强。

陈延泽及吴芷柔合作混双一年，成绩节节上升。香港羽总图

陈延泽及吴芷柔周日在中国宝鸡站夺得亚军。香港羽总图

马来西亚站前，陈延泽及吴芷柔在周日在国内的宝鸡大师赛取得亚军，来到大马站的超级500级，他们要从外围赛打起，晋级正赛后先以2:0（21:14、21:19）击败东道主给合黄天启、林秋仙，再在今日的16强对国家队的程星、张驰，港队只花了29分钟以21:9、 21:17取得8强席位。



吴芷柔跟陈延泽合作混双前，曾跟邓俊文及李晋熙合作过，俊文在老拍档谢影雪调理好身体后于去年4月「合体」，芷柔开始于去年5月跟陈延泽合作混双，这一年来收获不错，世界排名由刚合作时的400多位到现在53位，这都归功于2人在过去一年的成绩，包括去年9月印尼大师赛（超级100）取得季军，这是2人首个世巡赛的混双季军。



来到2026年，他们先在3月新加坡国际挑战赛取得亚军，再在4月越南国际挑战赛夺冠，紧接是上周的中国宝鸡大师赛的亚军，今次大马站更高级别的比赛，且看2人能否闯入准决赛，泰国的女方Sapsiree曾是前世锦赛混双金牌（2021年）得主，实力不容忽视。

初为人父的伍家朗大马站首圈不敌法国球手。家朗ＩＧ图

吴英伦力战下不敌国家队的陆光祖。资料图片



男单方面，刚为人父的伍家朗及师弟吴英伦周三分别在首圈出局，曾于2017年夺本赛冠军的家朗以16:21、15:21不敌法国的Toma Junior Popov，吴英伦则对国家队的陆光祖，最终3局下英伦以17:21、21:17、18:21下马。女双范嘉茵、尤漫莹今日以14:21、9:21不敌二号种籽、日本的岩永铃、中西贵映。



记者：徐嘉华

