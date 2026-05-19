香港培正小学男子篮球队 第三度实现大满贯

本年度九龙南区小学校际篮球比赛于二至三月展开，香港培正小学男子篮球队夺冠，并取得第二十三届全港小学区际篮球赛入场劵。全港赛决赛于5月3日在伊利沙伯体育馆进行，九龙南区蝉联男子组宝座，取得校际赛及全港赛十一连胜的佳绩，是继2022-23年度后，第三度实现「大满贯」！

高举全港赛冠军奖杯

今届是陈翊麟首任培正小学男子篮球校队主教练，他指学校、学生及家长配合度高，球员本身基础扎实。对于球队成功达成大满贯，他感谢同学和家长的努力付出，寄望同学能再接再厉，延续佳绩。

球员拥有稳固的篮球基础，与学校设有年龄梯队息息相关。U8、U10等梯队由预备校队主教练吕能威负责，他表示，透过梯队训练，为初小球员打好基础，累积比赛经验，对日后衔接校队有极大帮忙。

球队的夺冠之路并非一帆风顺，队长郑旭迪表示，球队过往在两届校际赛中屈居亚军，其后特意针对防守加强训练，以夺得校际及全港赛冠军为目标，在团队努力下完成心愿，并且与队友王建乐同获校际及全港赛杰出运动员，这份成绩是他最珍贵的毕业礼物。

控球后卫陈向成和大前锋黎栢熙同样是球队副队长，他们表示，球队透过日常练习、加时训练及训练营建立紧密的团队合作精神，十分感谢教练团、老师及家长的支持。

课外活动高级主任麦子健表示：「我、郑尔言副主任同为培正毕业生，而占士亦为培正家长，能够回馈学校，一切都是值得。学校提供充足资源，支持各队伍训练，透过体育老师和同学的努力，致力延续学校体育文化。」