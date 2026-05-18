欧冠联赛男团｜樊振东状态欠佳连输两场0：3 仍随萨尔布吕肯夺欧冠联赛锦标

欧洲乒乓球球会冠军联赛男团决赛周五（17日）在德国上演。萨尔布吕肯球会与法国的尼姆蒙彼利埃球会争夺冠军。萨尔布吕肯最终以场数3：2险胜对手，完成四连冠霸业，成为赛事历史上首支达成这项成就的球队。不过中国名将樊振东连续两场状态不佳，成为今仗焦点。

德国乒乓球球会萨尔布吕肯此前4次打入决赛并取得三连冠。今仗派出樊振东、巴黎奥运男单银牌得主摩加特及达鲁科约基治（Darko Jorgic）上阵。樊振东率先出场，对阵阿历斯勒邦（Alexis Lebrun），前者以6：11、8：11、9：11直落三局落败。第二场摩加特以局数3：1击败菲历斯勒邦（Felix Lebrun），第三场达鲁科约基治同样以局数3：1战胜哈沙德（Antoine Hachard） ，助球会反超前场数2：1。

第四场樊振东再度披甲上阵，对阵菲历斯勒邦。他状态依然未见起色，以6：11、11：13、8：11再输三局，连累球会场数被追成2：2。决胜场摩加特顶住压力，以3：1击败阿历斯勒邦，助萨尔布吕肯以场数3：2夺冠。摩加特全晚独取2分，成为赢波功臣。樊振东虽然状态不佳，但在队友的帮助下依然捧起首个欧冠冠军奖杯。