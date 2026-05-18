剑击｜FIE最新世界排名出炉 蔡俊彦微跌一级变「世二」 张家朗排第18 何承谦创个人新高

一连8站的FIE世界排名赛周日在上海花剑大奖赛上演最终点后，FIE（国际剑联）今日（17号）公布了最后的世界排名，过去10个月位列「世一」位置的蔡俊彦（Ryan）刚在上海站次圈出局，世界排名微跌一级至第2位，第一位由中立国剑手兼上海站冠军Kirill Borodachev以过去一年累积的总分221分成为新任「世一」；上海站首圈意外出局的「剑神」张家朗微跌至18位，而17岁的何承谦止步16强后，世界排名由原本42位升至个人新高的35位。

Ryan 过去10个月高踞世界排名第一位。FIE图

家朗今季放慢脚步下，世界排名有升有跌。FIE图

周日在上海大奖赛16强止步的何承谦，世界排名再创新高，仅位列Ryan及家朗之后。FIE图

Ryan「世一」王座足有10个月长



Ryan从去年5月连环大爆发（连夺上海大奖赛、亚锦赛、世界赛冠军）后，从7月底首次升上世界第一至昨日，足足10个月，这期间他参加了全部8站FIE比赛，成绩也算不俗，曾夺福冈站及巴黎站一金一银，Ryan最新的世界排名的总分225分跟，跟中立国剑手Kirill只相差4分，今季还有2站计分赛，包括下月印度新德里亚洲锦标赛及7月香港主办的世界锦标赛，年终的「世一」谁属仍是未知数。



家朗今季放慢脚步下仍有2铜在手



基于连续冲了两届奥运会金牌，家朗在今季放慢了脚步，8站的FIE比赛，他缺席了去年11月初的西班牙站，其余7站中他夺得意大利都灵及利马站大奖牌铜牌，世界排名由季初的第13位在期间有升有跌，最新排名是第18位。

何承谦今季才开始参加成人组FIE 比赛，成绩令人留下深刻印象。FIE图

林浩朗在成人组的FIE比赛也很不错，下一步目标是突破正赛64强。FIE图

两位耀眼「新星」惊喜不绝



港队中两位新科世青及世少金牌林浩朗及何承谦，今季才开始参加成人组FIE的世界排名赛，但表现神勇，尤其是17岁的何承谦，去年11月西班站世界杯是他第一站成人组FIE比赛，他已一鸣惊人，从资格赛杀入正赛64强，再打至16强才下马；今年3月的利马站，他更跻身入8强，刚结束的上海站，他是一众港将中成绩最好，到16强止步，他的世界排名由季初的148位到现在第35，是Ryan及家朗后，世界排名最高的港将。



19岁 的林浩朗在今季8站FIE成人组比赛中，他共有6站跻身正赛64强，只有2站不入正赛，有点可惜是他始终未突破到64强这关口，在世界排名上进账不多，暂位列第103位。



港队完成上海站后将会返港备战下月印度新德里的亚洲锦标赛，Ryan将以卫冕冠军身份参赛，何承谦将第一次出战这项成人组的亚洲区比赛。



记者：徐嘉华

