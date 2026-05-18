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桌球｜吴安仪闯世锦赛4强 今日下午5时撼英格兰名将伊云丝争夺决赛席位

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更新时间：15:28 2026-05-18 HKT
发布时间：15:28 2026-05-18 HKT

香港「四眼Cue后」吴安仪在世界女子桌球锦标赛再显实力。这位三届世锦赛盟主在东莞常平过关斩将，生涯第8次杀入这项赛事4强。吴安仪将于今天（18日）下午5时与12届世界冠军英格兰传奇女将伊云丝（Reanne Evans）争夺决赛席位。

香港「四眼Cue后」吴安仪。WSS图片
香港「四眼Cue后」吴安仪。WSS图片
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香港「四眼Cue后」吴安仪。WSS图片
香港「四眼Cue后」吴安仪。WSS图片
香港「四眼Cue后」吴安仪。WSS图片

曾在2018年捧起世锦赛冠军奖杯的吴安仪在小组赛表现强势，4战全胜且不失一局，以首名姿态出线32强。她在首圈先以3：2险胜中国的李碧涵，次圈再以3：1淘汰泰国名将丝里帕蓬（Baipat Siripaporn） 。随后吴安仪以4：2险胜17岁的中国新星刘子铃 ，前者继2018年夺冠后再次杀入4强。今日（18日）下午5时，世界排名第2的吴安仪将在准决赛将与英格兰球手伊云丝争夺决赛席位 。

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