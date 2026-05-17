学界羽毛球精英赛｜拔萃男书院决赛大胜喇沙 实现「五连霸」

全港学界精英羽毛球（团体）比赛的男子组决赛，由两间「宿敌」学校拔萃男书院对喇沙书院，结果男拔萃以大分3:0胜出，顺利取得「五连霸」，为学校争得第一分的中五生林言滔在落后3:11下一分分追上，最终以22:20反胜喇沙的潘晓朗，赛后他以NBA偶像Stephen Curry指著手指的庆祝手势指向观众席，他表示：「这个可能是我代表男拔的last dance，所以想以特别方式庆祝。」此场胜场亦是他的安慰奖，弥补他日前刚被终此的体院青年军合约。

卫冕的拔萃男书院在第一场男单比赛，派出中五的林言滔先出场，但慢热的他在初赛已被拉开3:11，小休后一分分追上至反胜，他谈到当时心态时说：「换著是以前的我在大比分落后下，会很快输这场比赛，但今日想到可能是自己最后一次代表男拔比赛，所以不想放弃，就算赢不到，也想尽量发挥自己水平。」林言滔表示自己有机会会提前升读大学，所以明年未必会在男拔读书。

拔萃男书院的功臣陈以熙，他负责双打及单打比赛。徐嘉华摄

拔萃男书院赢波后开心叫口号。徐嘉华摄

男子组冠军 : 拔萃男书院

接著上场的的双打陈以熙、陈日信打得较为轻松，以21:11大胜喇沙对手苏卓言、梁天朗，令男拔领先大分2:0，只要再拿一分就可实现「五连冠」。紧随进行的单打比赛，港青代表陈以熙继续上场对喇沙的陶诺，中三的陈以熙的体力没受到太大影响，以21:10为男拔奠胜。

男子组亚军 : 喇沙书院

已手执精英赛个人赛季军的陈以熙赛后表示：「我们赢在大家心中都有一团火，好希望拿到这项冠军，为拔萃争光。」

男子组季军战由福建中学以大分3:0胜皇仁书院。

女子组冠军 : 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学。徐嘉华摄

女子组亚军 : 拔萃女书院

女子组冠军由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学以大分3:0胜卫冕的拔萃女书院，季军由协恩中学以3:0胜德望学校。