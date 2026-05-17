上海花剑大奖赛‧持续更新｜卫冕剑手蔡俊彦率先入32强 17岁何承谦胜全运银牌得主

今季花剑最后一站FIE（国际剑联） 世界排名赛周日（17日）在上海上演大奖赛，6位香港男花剑手由早上9时起陆续亮相64强淘汰赛，「世一」兼卫冕冠军蔡俊彦（Ryan）打头阵对世界排名77位的德国剑手Luis Klein，结果顺利以15:5大胜对手，率先闯入32强；可惜上届铜牌得主张家朗意外首圈下马。

蔡俊彦的卫冕之路有个好开始。FIE图

张家朗在上海站往绩不俗，曾是2024年冠军，去年位列季军，可惜今届意外首圈出局。FIE图

何承谦首圈打出惊喜。FIE图



香港今站共派出12位男花剑手参赛，除了「世一」Ryan及排名第13的「剑神」张家朗直入今日正赛外，其余在周五先参加小组资格赛，结果吴诺弘及3位现任及前世青/世少金牌得主林浩朗、何承谦及郑铁男悉数过关入正赛。



（10:20）



刚完成了上海大奖赛的64强赛事，Ryan率先击败世界排名77位的德国剑手Luis Klein，为其卫冕之途开个好头。下一圈将对日本世界排名83的西藤俊哉，这位剑手曾于2017年夺世锦赛的个人赛银牌，根据往绩纪录，最近一次2人对垒是2019年的亚锦赛，当时Ryan输11:15。



同样通过64强的还有年仅17岁的应届世少冠军何承谦，他跟应届全运银牌得主邹天一对垒，结果以15:10取胜，跻身次圈将挑战日本世界排名第10的饭村一辉。

值得一提，若Ryan及何承谦顺利晋级，有机会在8强「内讧」。

港队4人提早首圈出局 家朗决一剑下马



可惜是世界排名13位的「剑神」张家朗挟2024年本赛金牌以及去年铜牌得主，可惜在首圈跟日本的世界排名30位兼2024巴黎奥运团体金牌成员之一的永野雄大对垒，可惜在「决一剑」下以14:15败阵，遭遇「一轮游」。



同样遭「一轮游」的还有师弟吴诺弘以及2022年世少金牌的郑铁男，世界排名36位的诺弘对世界排名88的美国剑手Chase Emmer，港将以5:15下马；同样首圈出局的还有2022年世少金牌郑铁男，面去世界排名273位的南韩对手SEO Yechan，在力战下以12:15落败。



应届世青银牌林浩朗在首圈对世界排名第3兼上届世锦赛银牌得主的中立国剑手Kirill Borodachev，结果以5:15无缘晋级。



蔡俊彦是本赛的卫冕剑手，今年有个好开始。FIE图

吴诺弘。FIE图

郑铁男曾是2022年世少冠军。FIE图

林浩朗。FIE图