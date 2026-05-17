Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上海花剑大奖赛‧持续更新｜卫冕剑手蔡俊彦率先入32强 17岁何承谦胜全运银牌得主

即时体育
更新时间：10:28 2026-05-17 HKT
发布时间：10:28 2026-05-17 HKT

今季花剑最后一站FIE（国际剑联） 世界排名赛周日（17日）在上海上演大奖赛，6位香港男花剑手由早上9时起陆续亮相64强淘汰赛，「世一」兼卫冕冠军蔡俊彦（Ryan）打头阵对世界排名77位的德国剑手Luis Klein，结果顺利以15:5大胜对手，率先闯入32强；可惜上届铜牌得主张家朗意外首圈下马。

蔡俊彦的卫冕之路有个好开始。FIE图
蔡俊彦的卫冕之路有个好开始。FIE图
张家朗在上海站往绩不俗，曾是2024年冠军，去年位列季军，可惜今届意外首圈出局。FIE图
张家朗在上海站往绩不俗，曾是2024年冠军，去年位列季军，可惜今届意外首圈出局。FIE图
何承谦首圈打出惊喜。FIE图
何承谦首圈打出惊喜。FIE图


香港今站共派出12位男花剑手参赛，除了「世一」Ryan及排名第13的「剑神」张家朗直入今日正赛外，其余在周五先参加小组资格赛，结果吴诺弘及3位现任及前世青/世少金牌得主林浩朗、何承谦及郑铁男悉数过关入正赛。


（10:20）


刚完成了上海大奖赛的64强赛事，Ryan率先击败世界排名77位的德国剑手Luis Klein，为其卫冕之途开个好头。下一圈将对日本世界排名83的西藤俊哉，这位剑手曾于2017年夺世锦赛的个人赛银牌，根据往绩纪录，最近一次2人对垒是2019年的亚锦赛，当时Ryan输11:15。


同样通过64强的还有年仅17岁的应届世少冠军何承谦，他跟应届全运银牌得主邹天一对垒，结果以15:10取胜，跻身次圈将挑战日本世界排名第10的饭村一辉。

值得一提，若Ryan及何承谦顺利晋级，有机会在8强「内讧」。

港队4人提早首圈出局  家朗决一剑下马


可惜是世界排名13位的「剑神」张家朗挟2024年本赛金牌以及去年铜牌得主，可惜在首圈跟日本的世界排名30位兼2024巴黎奥运团体金牌成员之一的永野雄大对垒，可惜在「决一剑」下以14:15败阵，遭遇「一轮游」。


同样遭「一轮游」的还有师弟吴诺弘以及2022年世少金牌的郑铁男，世界排名36位的诺弘对世界排名88的美国剑手Chase Emmer，港将以5:15下马；同样首圈出局的还有2022年世少金牌郑铁男，面去世界排名273位的南韩对手SEO Yechan，在力战下以12:15落败。


应届世青银牌林浩朗在首圈对世界排名第3兼上届世锦赛银牌得主的中立国剑手Kirill Borodachev，结果以5:15无缘晋级。
 

蔡俊彦是本赛的卫冕剑手，今年有个好开始。FIE图
蔡俊彦是本赛的卫冕剑手，今年有个好开始。FIE图
吴诺弘。FIE图
吴诺弘。FIE图
郑铁男曾是2022年世少冠军。FIE图
郑铁男曾是2022年世少冠军。FIE图
林浩朗。FIE图
林浩朗。FIE图

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
商业创科
17小时前
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
夫妇弃住千万豪华大宅 700万购残旧三房户博入名校网 悭私校学费兼博升值
夫妇弃住千万豪华大宅 700万购残旧三房户博入名校网 悭私校学费兼博升值
海外置业
5小时前
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
2026-05-16 10:00 HKT
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
2026-05-16 10:00 HKT
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
影视圈
14小时前
有线出柜男主播陈书君离职 最后一次报新闻：后会有期 年初与男友订婚勇敢公开性取向
有线出柜男主播陈书君离职 最后一次报新闻：后会有期 年初与男友订婚勇敢公开性取向
影视圈
19小时前
睇楼近一年不敢入市 用家眼白白见楼价升两成 林本利：「卖家市」笋盘难寻 料楼价续升10%
睇楼近一年不敢入市 用家眼白白见楼价升两成 林本利：「卖家市」笋盘难寻 料楼价续升10%
投资理财
5小时前
特朗普：中国坚持自主研发 拒购辉达H200晶片
特朗普：中国坚持自主研发 拒购辉达H200晶片
即时国际
3小时前