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冰球｜谭咏禧连续2年夺屈臣氏集团杰出学生运动员 为学生运动员身份写下完美句号

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更新时间：08:00 2026-05-16 HKT
发布时间：08:00 2026-05-16 HKT

谭咏禧连续2年夺「屈臣氏集团香港杰出学生运动员奖」，对于去年首次获奖时是感到意外，也是对她表现的一种鼓励，而今年在中学生涯最后一年获奖，她表示不仅是对她过去一年努力的一种肯定，亦为学生运动员生涯划上一个完美的句号。

谭咏禧连续2年夺「屈臣氏集团香港杰出学生运动员奖」。廖伟业摄
谭咏禧连续2年夺「屈臣氏集团香港杰出学生运动员奖」。廖伟业摄
咏禧对于去年首次获奖时是感到意外，也是对她表现的一种鼓励。公关图片
咏禧对于去年首次获奖时是感到意外，也是对她表现的一种鼓励。公关图片

「屈臣氏集团香港杰出运动员奖」自2005年创立已来今年踏入第21届，每届以「每校一奖」形式发掘并表扬体坛新秀，今届亦嘉许近千名来自全港中、小及特殊学校的杰出学生运动员，奖项成立至今累计已表扬近18000名表现出色的学生。

咏禧表示今次获奖亦为她的学生运动员生涯划上一个完美的句号。魏国谦摄
咏禧表示今次获奖亦为她的学生运动员生涯划上一个完美的句号。魏国谦摄
咏禧认为获奖也是对她过去一年努力的一种肯定。魏国谦摄
咏禧认为获奖也是对她过去一年努力的一种肯定。魏国谦摄

而咏禧去年亦曾获此殊荣，她坦言以为会是同校有另一位花滑的中六男同学获奖，但最后竟由自己获得，因此亦感到意外也认为是一种鼓励和推动力。而今年再度获奖加上是中学最后一年，得奖对咏禧的意义亦有不同：「今年我觉得可能是对我过去一年努力的一种肯定，再加上今年是最后一年可以得奖，因此亦都是我打冰球的一个里程碑，加上今年自己亦毕业，这个奖亦可以为我作为学生运动员划上完美句号。」

 

记者/摄影:魏国谦

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