冰球｜谭咏禧与「冰」结不解缘 由花式溜冰转冰球再成港队代表

田径、游泳、球类项目，是学界热门运动，但圣公会圣本德中学中六生谭咏禧水陆两项放一旁，选择在冰上尽展所长，先接触花式溜冰，再投身冰球活动，更成为香港女子冰球队代表，并随队在上月的世锦赛击败多支外国劲旅封后。咏禧感恩父母支持改变轨迹，大学有意升读运动相关学系，成为教师去推广冰球，培育新一代冰球小将。

禧自小学时曾先接触花式溜冰，再投身冰球活动。公关图片

自少从冰结缘 花式溜冰转型成冰球

咏禧自细与「冰」结缘，小学时曾学习花式溜冰，看到学校宣传冰球活动时便「胆粗粗」一试：「一开始学习花式溜冰，之后学校有个冰球活动，反正也是冰就去试，怎料冰球和花式溜冰是完全不同的东西。」她提到初时因为只有她一个女孩子打冰球，曾想过退出，但父母鼓励她继续尝试，决定玩下去，并慢慢发掘当中的乐趣：「我觉得冰球好有挑战性，Puck(冰球)很小，在龙门挡住下好少机会入到波，所以每次靠自己或队友配合入到波，满足感好大。」

谭咏禧入球庆祝动作源于开赛前和队友跳的舞，意在表示入球是团队的成果。魏国谦摄

咏禧在港队女子冰球队司职后卫。公关图片

曾经历撞击脑震荡晕倒 遇板凳冷落后的转变

冰球作为一个高碰撞的运动，受伤难以避免，咏禧试过撞到脑震荡：「之前同深圳队打友谊赛，我过人的时候可能绊到自己，之后后脑落地失去了意识，我到现在都忘记当时发生的事情。」幸好她在当日便出院回家，亦没有出现后遗症，更不减对冰球的热爱。

球类运动出任前锋有满足感，担任后卫不显眼令不少年轻小将却步，咏禧亦有这段经历。她刚接触冰球时担任前锋，之后加入其他球队转打后卫，但在小六因打法未转换加上好胜心，在赛场上经常带球上前导致后防出现漏洞，因此被教练冷落较少机会上阵。不被信任带来的焦虑，反而令咏禧在心态上转变：「我开始在后备席观察其他队友怎样传球，当我有机会上场就出尽全力，令教练见到我其实很想打，亦会按照比赛计划。」

港队今次主场夺冠亦令她们在来年可以升到IIA级。魏国谦摄

咏禧在今届世锦赛对比比利时攻入一球。公关图片

感恩父母成冰球路上最强后盾

咏禧之后越打越好，成为香港女子冰球队代表 ，上月刚结束的女子冰球世锦赛iiB级，她和队友们以3:1击败劲敌乌克兰，报回去年世锦赛大败2:10之仇，更以全胜姿态赢得今届世锦赛，自己亦有一球进帐。而教练和家长亦为球员准备了暖心惊喜，在她们的更衣室贴上海报，有她们和家长的合照和鼓励说话。

今次主场教练和家长亦为咏禧准备心意卡鼓励他们。受访者提供图

「阿囡﹗爸爸、妈妈同妹妹都支持你﹗」这句打气声，正是咏禧冰球路的坚实后盾。有父母支持，咏禧才能代表港队出赛争光，她感谢两人尽最大能力添置所需的装备，亦付出时间与她奔波训练：「我要到深圳训练，但因为返学，所以通常于周五才会去。他们一收工就会带我去训练，然后星期日晚才回港。我知道他们很累，仍这样带我去训练，因此很感谢他们，有他们我才有今天的成绩。」

咏禧第一场代表香港便夺那一场的MVP，那段经历亦令她相当难忘。魏国谦摄

咏禧希望将来成为教师去推广冰球这项运动。魏国谦摄

望成教师将冰球推广到校园

冰球令咏禧发光发亮；冰球亦成为她释放学业压力的出口，「我会把打冰球那一刻，当是䆁放压力的时候。有时不太想只坐在书台前，动一下反而会更好。」由于训练通常在晚上，她会强迫自己在训练前完成作业和温习，如此努力愿未来亦能与冰球有关。刚考完DSE的她，透露已面试教育大学运动相关学系，希望将来成为教师去推广冰球这项运动：「我希望可以做老师，将冰球推入到不同中小学。现时好多学校都有联赛同宣传，所以我都希望可以将这项运动让更多人认识和参与。」

冰球运动员每次出赛时都以全副武装出战保护性十足。魏国谦摄

全副武装保护球员 盼政府资助减轻负担

冰球运动员每次出赛时都以全副武装出战，除了球棍和溜冰鞋外，防护上亦要有头盔，避免球员在跌倒时头部直接撞到冰面，以及阻挡冰球击中头部。而颈部亦有护颈，防止球员同时倒地被他人的冰刀割到颈部。身体方面则会穿上护甲，以防在碰撞中撞伤，同时也会配戴护踭避免撞到；大腿亦有护甲以防被冰球直接打中；另外还有一体式的护甲，保护膝盖和小腿，基本上是全身包实免受伤。虽然穿上所有装备后外表会很厚重，但咏禧表示装备都有轻量化，因此在穿上后并不会太重，亦未有对移动造成太大影响。

咏禧指全套冰球装备价值近万元，加上需要定时更换因此也希望可以获政府资助。魏国谦摄

而冰球比赛有很多高强度的碰撞，装备需要频繁更换。咏禧表示手套、球棍以及冰鞋最常需要更换，头盔亦要定期取代。她透露全身装备接近一万元，定期更换所需的资金更多，是一笔不菲的数字，因此咏禧希望政府可为运动员提供资助：「今年我们男女子的成绩不错，希望政府可以给予我们一点资助。冰球装备颇贵，导致许多人却步，有资助的话可以令更多基层可以参与这项运动。」另外香港目前只有愉景湾和九龙湾的冰球场地，可以供训练和比赛，因此也希望有更多场地让可她们练习。咏禧同时也提到上次的世锦赛是需要收费入场，但她认为或可免费入场吸引更多观众，同时也可以提高更多人对冰球的兴趣。

记者、摄影：魏国谦