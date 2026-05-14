赛车｜区天骏WEC比利时站封王 成首位夺世锦赛分站冠军的香港车手

香港赛车运动员区天骏 (Antares Au) 联同队友 Marvin Kirchhöfer 及 Thomas Fleming，在刚刚结束的 FIA 世界耐力锦标赛 (FIA WEC) 第二站于比利时斯帕举行的比赛成功克服障碍上演惊天大逆转，为 Garage 59 车队夺得队史首个 WEC 世锦赛 LMGT3 组别冠军。



区天骏WEC比利时站封王。公关图片

Garage 59 车队夺得队史首个 WEC 世锦赛 LMGT3 组别冠军。公关图片

比利时的斯帕赛道对区天骏与 Garage 59 而言并不陌生，Antares 曾在 2023 年的斯帕 24 小时耐力赛中勇夺铜杯冠军，而车队亦曾于 2025 年在同一赛事为麦拿伦夺得排头位资格。然而，他们这次出战斯帕却需面对全新的挑战，因为这是区天骏首次于斯帕赛道驾驶麦拿伦赛车，亦是 Garage 59 首次以 LMGT3 赛车规格出战 WEC 斯帕站。



由于上仗在意大利站遇上发电机故障，令 10 号麦拿伦赛车与冠军失诸交臂，为他们出战比利时站比赛增添不确定性。麦拿伦厂方在确定 2026 年版本发电机的设计问题后，为比利时站赛事准备好一套技术更新方案。尽管如此，团队对这次更新的信心依然有限，因为改良后的零件尚未进行过任何一场长距离耐力赛的试验。随后，另一项技术问题亦困扰著这个比赛周末。从第一节自由练习赛初期开始，10 号麦拿伦赛车的转向系统出现问题。此问题在斯帕赛道的高速路段上尤其严重，车队需要即时研究解决方案，导致车手们损失周四的大部分练习时间。虽然车队赶及在排位赛前落实临时替代方案，但区天骏在缺乏练习时间的情况下匆忙上阵，最终于排位赛上仅取LMGT3 组别的第 15 位，与车队上仗在 WEC 意大利站所夺得的头名位置形成强烈对比。

区天骏和队友在比赛过程中克服众多困难。公关图片

今场麦拿伦战车换上全新发电机。公关图片

正赛于 5 月 9 日当地时间下午 2 时展开，区天骏负责起步的第一棒。然而，他旋即要面对比赛初段的大混战，多部 LMGT3 赛车牵涉入意外、碰撞及受罚，而 Antares 所驾驶的 10 号麦拿伦赛车则乘势稳步攀升名次。这名港将于初段与两部 Manthey 车队的保时捷赛车进行激烈缠斗，凭借他对保时捷在斯帕赛道性能表现上的了解，区天骏成功超越两车。按照车队赛前部署，区天骏在起步后会连续驾驶两个赛段；在他第二个赛段中，赛车的转向系统再次出现问题。尽管如此，区天骏迅速调整他的驾驶风格，并以第 9 位完成他的两个连续赛段。



随著战况演变，比赛出现更多意外与判罚，令场上排名重组。随后接棒的 Thomas Fleming 跑出整场比赛中最关键的一个赛段，令他们的名次攀升至第 2 位，与领先的法拉利对手的差距缩窄至仅余数秒。



比赛的决定性时刻发生在最后一轮的进站加油环节上。Garage 59 的 10 号赛车在压力下完美执行整个进站程序，成功在维修道上缩短与领先对手 21 号法拉利赛车的距离；这股压力迫使 21 号法拉利的后勤团队作出冒险决定，在 10 号麦拿伦驶近之际强行释放赛车，导致 21 号法拉利直接切入 10 号麦拿伦的前行路线上。赛会随即对此举动进行即时覆核，且判定为「不安全释放」(unsafe release) ，并迅速于赛事期间对 21 号法拉利赛车发出 5 秒的加时判罚。10 号麦拿伦在掌握此优势后，余下赛程只紧随在 21 号法拉利赛车其后冲线，即足以确保能够反超对方，顺利夺得比利时站的冠军宝座。



香港赛车运动员区天骏联同队友于比利时斯帕举行的比赛成功克服障碍上演惊天大逆转。公关图片

今站冠军为他们出战下月举行的 WEC 世锦赛第三站，法国利曼 24 小时耐力赛注入强心针。 公关图片

这次比利时站的胜仗，为 Garage 59 车队走出上站失利的阴霾：这不仅是该车队的首个 WEC 世锦赛分站冠军，对区天骏而言亦是一个重要的成就，他成为首位赢得 WEC 世锦赛的香港车手。这场胜利是在经历技术故障、练习时间受限、以及在一场混乱战局中取得，突显出 10 号赛车团队的坚毅斗志，并为他们出战下月举行的 WEC 世锦赛第三站，法国利曼 24 小时耐力赛 (24 Hours of Le Mans) 注入强心针。

区天骏夺得冠军后表示对于香港运动员而言，这是一个无比自豪的时刻。公关图片

区天骏夺得冠军后表示对于香港运动员而言，这是一个无比自豪的时刻，并终于有香港赛车手能够站上世界锦标赛分站的最高位置，并说：「我将这份成就归功于多年来启发与支持我的每一个人，以及我所属的 Garage 59 车队的队友、工程师和全体后勤成员。我衷心希望每个人将来都能在属于自己的舞台上，以自己的方式去经历我今天的这份感受。」他亦补充表示：「我们的工作尚未完成。面对更长距离的赛事，目前我们的赛车在可靠性上仍未算完美，下个月的利曼大赛将会是我们的极限考验。接下来，还有大量的研发与准备工作。但我们会带著最强的动力与经验继续冲刺。请继续支持我们。」

