赛车｜区天骏WEC比利时站封王 成首位夺世锦赛分站冠军的香港车手
发布时间：09:00 2026-05-14 HKT
香港赛车运动员区天骏 (Antares Au) 联同队友 Marvin Kirchhöfer 及 Thomas Fleming，在刚刚结束的 FIA 世界耐力锦标赛 (FIA WEC) 第二站于比利时斯帕举行的比赛成功克服障碍上演惊天大逆转，为 Garage 59 车队夺得队史首个 WEC 世锦赛 LMGT3 组别冠军。
比利时的斯帕赛道对区天骏与 Garage 59 而言并不陌生，Antares 曾在 2023 年的斯帕 24 小时耐力赛中勇夺铜杯冠军，而车队亦曾于 2025 年在同一赛事为麦拿伦夺得排头位资格。然而，他们这次出战斯帕却需面对全新的挑战，因为这是区天骏首次于斯帕赛道驾驶麦拿伦赛车，亦是 Garage 59 首次以 LMGT3 赛车规格出战 WEC 斯帕站。
由于上仗在意大利站遇上发电机故障，令 10 号麦拿伦赛车与冠军失诸交臂，为他们出战比利时站比赛增添不确定性。麦拿伦厂方在确定 2026 年版本发电机的设计问题后，为比利时站赛事准备好一套技术更新方案。尽管如此，团队对这次更新的信心依然有限，因为改良后的零件尚未进行过任何一场长距离耐力赛的试验。随后，另一项技术问题亦困扰著这个比赛周末。从第一节自由练习赛初期开始，10 号麦拿伦赛车的转向系统出现问题。此问题在斯帕赛道的高速路段上尤其严重，车队需要即时研究解决方案，导致车手们损失周四的大部分练习时间。虽然车队赶及在排位赛前落实临时替代方案，但区天骏在缺乏练习时间的情况下匆忙上阵，最终于排位赛上仅取LMGT3 组别的第 15 位，与车队上仗在 WEC 意大利站所夺得的头名位置形成强烈对比。
正赛于 5 月 9 日当地时间下午 2 时展开，区天骏负责起步的第一棒。然而，他旋即要面对比赛初段的大混战，多部 LMGT3 赛车牵涉入意外、碰撞及受罚，而 Antares 所驾驶的 10 号麦拿伦赛车则乘势稳步攀升名次。这名港将于初段与两部 Manthey 车队的保时捷赛车进行激烈缠斗，凭借他对保时捷在斯帕赛道性能表现上的了解，区天骏成功超越两车。按照车队赛前部署，区天骏在起步后会连续驾驶两个赛段；在他第二个赛段中，赛车的转向系统再次出现问题。尽管如此，区天骏迅速调整他的驾驶风格，并以第 9 位完成他的两个连续赛段。
随著战况演变，比赛出现更多意外与判罚，令场上排名重组。随后接棒的 Thomas Fleming 跑出整场比赛中最关键的一个赛段，令他们的名次攀升至第 2 位，与领先的法拉利对手的差距缩窄至仅余数秒。
比赛的决定性时刻发生在最后一轮的进站加油环节上。Garage 59 的 10 号赛车在压力下完美执行整个进站程序，成功在维修道上缩短与领先对手 21 号法拉利赛车的距离；这股压力迫使 21 号法拉利的后勤团队作出冒险决定，在 10 号麦拿伦驶近之际强行释放赛车，导致 21 号法拉利直接切入 10 号麦拿伦的前行路线上。赛会随即对此举动进行即时覆核，且判定为「不安全释放」(unsafe release) ，并迅速于赛事期间对 21 号法拉利赛车发出 5 秒的加时判罚。10 号麦拿伦在掌握此优势后，余下赛程只紧随在 21 号法拉利赛车其后冲线，即足以确保能够反超对方，顺利夺得比利时站的冠军宝座。
这次比利时站的胜仗，为 Garage 59 车队走出上站失利的阴霾：这不仅是该车队的首个 WEC 世锦赛分站冠军，对区天骏而言亦是一个重要的成就，他成为首位赢得 WEC 世锦赛的香港车手。这场胜利是在经历技术故障、练习时间受限、以及在一场混乱战局中取得，突显出 10 号赛车团队的坚毅斗志，并为他们出战下月举行的 WEC 世锦赛第三站，法国利曼 24 小时耐力赛 (24 Hours of Le Mans) 注入强心针。
区天骏夺得冠军后表示对于香港运动员而言，这是一个无比自豪的时刻，并终于有香港赛车手能够站上世界锦标赛分站的最高位置，并说：「我将这份成就归功于多年来启发与支持我的每一个人，以及我所属的 Garage 59 车队的队友、工程师和全体后勤成员。我衷心希望每个人将来都能在属于自己的舞台上，以自己的方式去经历我今天的这份感受。」他亦补充表示：「我们的工作尚未完成。面对更长距离的赛事，目前我们的赛车在可靠性上仍未算完美，下个月的利曼大赛将会是我们的极限考验。接下来，还有大量的研发与准备工作。但我们会带著最强的动力与经验继续冲刺。请继续支持我们。」