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拳击｜林瀚期本月底远征比利时 挑战IBF国际拳王

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更新时间：18:50 2026-05-13 HKT
发布时间：18:50 2026-05-13 HKT

香港职业拳击发展迎来历史性突破。DEF Promotion 旗下拳手林瀚期将于本月(5月)30日远赴比利时，客场挑战当地IBF国际拳王 Ibrahima Diallo，成为香港史上首位以挑战者身份远征海外，向当地拳王发起挑战的职业拳手，意义重大。

今次比赛的大会宣传海报。公关提供
今次比赛的大会宣传海报。公关提供

林瀚期现时职业战绩为8胜（4KO）0负1和，于今年1月在香港主场勇夺东太平洋拳击组织（OPBF）154磅（Super Welterweight）银腰带，目前在OPBF排名高踞第二位，实力备受肯定。

原定计划由其经理人刘继业安排于今年七至八月期间先行卫冕银腰带，然后挑战现任日本OPBF金腰带得主绿川创，逐步迈向更高舞台。然而，数周前DEF Promotion收到来自比利时方面的邀请，让林瀚期有机会争夺一条香港拳击史上从未获得过、具备极高水平的IBF国际赛事腰带。若林瀚期此战胜出，将有机会跻身IBF世界排名前15位，并极可能成为香港首位于154磅级别取得世界拳王挑战资格的拳手，为香港拳坛写下崭新里程碑。

图片由公关提供
图片由公关提供
图片由公关提供
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是次对手Ibrahima Diallo现时保持不败战绩14胜（2KO）0负2和，并于2025年12月首次夺得IBF国际头衔，目前在BoxRec世界排名第100位（林瀚期则排名第183位）。两位同样保持不败的拳手正面交锋，无论胜负，均势必为香港职业拳击历史写下重要一页。


双方合约已于一星期前正式签订，DEF Promotion团队将于5月26日启程前往比利时，全力备战5月30日的关键赛事。是次出战不仅代表林瀚期个人职业生涯的重要一步，更象征香港职业拳击迈向国际的重要里程。

 

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