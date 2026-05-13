赛马｜马会与法国多维尔市签署3年合作备忘录 助港引入顶级赛驹

香港赛马会在推动国际马匹运动发展上再迈出重要一步。马会今日（13日）宣布与法国马术重镇多维尔市（Deauville）正式签署为期3年的合作备忘录。双方将于4大核心领域展开深度合作，当中涵盖马匹健康及福祉、优质赛驹供应、骑术以及马球训练，标志著港法两地在赛马及马术领域的伙伴关系提升至全新层次。

签署仪式今日于法国驻香港及澳门总领事官邸举行。在法国驻港澳总领事杜丽缇（Christile Drulhe）及马会行政总裁应家柏（Winfried Engelbrecht-Bresges）等多名重量级嘉宾见证下，马会赛马事务执行总监夏定安与法国多维尔市副市长及市长特派代表 Philippe Béhuet 代表双方正式签约。

应家柏：适逢马年 合作别具意义

香港与法国的赛马界一直交流频繁。马会行政总裁应家柏在致辞时强调，两地同样对马匹充满热爱，赛马运动早已深深植根于双方的社区之中。他特别提到，适逢今年是农历马年，加上正值「法国五月」文化盛事，此刻与多维尔市签署合作备忘录，不但能进一步强化双方联系，更令这个马年别具意义。

法国驻港澳总领事杜丽缇亦表示，是次合作建基于互信与对卓越马术的共同追求。她乐见两地的赛马伙伴关系踏上新台阶，同时反映出港法双方深化体育与旅游交流的共同愿景。

四大合作范畴 涵盖退役马安置与顶级赛驹引进

是次为期三年的合作备忘录涵盖四大重点项目。首要焦点为马匹健康及福祉，双方除了在马匹药物与兽医科学等范畴开展合作研究外，更会在「香港赛马会退役赛驹骏展新生计划」（RESTART）的合作伙伴 Champs Legacy 支持下，协助香港退役赛驹移居法国及接受再培训，为退役马匹提供更佳保障。其次在赛驹供应与拍卖交流方面，马会将联同全球知名的多维尔「ARQANA」马匹拍卖行，为本港买家创造更多机遇；多维尔市亦会协助有意养马的香港马主及代理商与当地育马者接洽，有助本港引入更多高质素的法国赛驹。、

此外，为进一步推广马术文化，法国多维尔市将针对马会会员，度身订造结合旅游与专业骑术的训练及暑期课程。而在推动马球发展方面，多维尔市除了策划马球学习课程外，亦将全力支持马会会员参与今年 8 月在当地首度举行的「亚洲马球杯」（Asia Polo Cup）。

快活谷今晚上演法国主题杯赛

位于法国西北部诺曼第大区的多维尔市，素来被誉为欧洲马术卓越枢纽，拥有两座顶级赛马场及世界级训练中心。事实上，马会与法国业界的合作由来已久，除了每年 8 月在多维尔市举行的香港赛马会锦标外，跑马地马场亦会于 5 月份举办以法国为主题的赛事，今晚（13日）的快活谷夜马赛事，将同步上演「法国五月杯」及「法国赛马会杯」。