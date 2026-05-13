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西甲│贝迪斯击败艾尔切落实重返欧联 安东尼或倒戈对曼联

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更新时间：12:49 2026-05-13 HKT
发布时间：12:49 2026-05-13 HKT

周二西甲快车，贝迪斯主场2:1击败艾尔切，36轮累积57分，比身后的切尔达多7分，尚余两轮下确定取得第5名，并受惠西甲因欧战系数额外获得一个欧联名额，时隔20年重返欧联。而英超曼联早前亦取得来季欧联门劵，意味今季正式从红魔加盟贝迪斯的巴西锋将安东尼马菲奥斯，有机会在欧联舞台倒戈斗旧主。

安东尼有机会于欧联倒戈斗曼联。法新社
安东尼有机会于欧联倒戈斗曼联。法新社

贝迪斯锁定第5位来季踢欧联

贝迪斯今场开赛9分钟就由中锋古曹靴南迪斯先开纪录，他们于完半场前被客军追平，但换边后把握敌卫里奥比特领红牌出场踢多一人的优势，由中场柏保路科奴斯于68分钟攻入奠胜入球，赢2:1取得关键3分。赛后贝迪斯36轮累积57分续排第5，尚余2轮下比第6位的切尔达多7分，提早锁定第5名。由于西甲已确定在今届欧战系数榜取得头2位，额外获得一个欧联名额，贝迪斯将以第5名身份在来季出战欧联，是球队自2005至06球季后再次参加这项欧洲最高级比赛。

安东尼有机会于欧联倒戈斗曼联

今届为贝迪斯于西甲收录8球6助攻的巴西翼锋安东尼马菲奥斯，可以再尝欧联比赛的滋味，并有机会于欧联舞台倒戈斗曼联。红魔早前确定取得欧联席位，新球季有机会遇上贝迪斯。

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