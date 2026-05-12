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网球｜黄泽林即时世界排名107创新高 法网被列入候补名单 需战外围赛争入围

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更新时间：17:55 2026-05-12 HKT
发布时间：17:55 2026-05-12 HKT

香港网球「一哥」黄泽林（Coleman Wong）早前在江西赢得生涯首个ATP挑战赛冠军 ，截止今天(12日)Coleman的即时世界排名升至职业生涯新高107位，惟本月底开锣的法国网球公开赛未能直接取得正赛资格，需要透过外围赛力争首度亮相此项泥地大满贯。

现年21 岁的黄泽林早前在江西赢得生涯首个ATP挑战赛冠军，截止今日黄泽林的世界排名跃升至107位，创下个人新高。惜法网的入围积分计算在Coleman赢得冠军前已截止，Coleman未能以排名直接晋身正赛，仅被列入候补名单。而法网日前公布外卡参赛的球手名单，当中未见Coleman，所以Coleman需要通过外围赛进入正赛。法网外围赛将于下周一（18日）展开，过百名球手将争夺最后16个正赛名额。

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