网球｜黄泽林世界排名110创新高 法网被列入候补名单 需战资格赛争入围

香港网球「一哥」黄泽林（Coleman Wong）早前在江西赢得生涯首个ATP挑战赛冠军 ，世界排名亦升至职业生涯新高110位，惟本月底开锣的法国网球公开赛未能直接取得正赛 资格，需要透过资格赛力争首度亮相此项泥地大满贯。

现年21 岁的黄泽林早前在江西赢得生涯首个ATP挑战赛冠军，世界排名跃升至110位，创下个人新高。惜法网的入围积分计算在Coleman赢得冠军前已截止，Coleman未能以排名直接晋身正赛，仅被列入候补名单。而法网日前公布外卡参赛的球手名单，当中未见Coleman，所以Coleman需要通过资格赛进入正赛。法网资格赛将于下周一（18日）展开，过百名球手将争夺最后16个正赛名额。