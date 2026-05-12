「2025－26全港中学校际棍网球比赛」圆满落幕 英华书院男⼦⾼级组封王 英华女学校强势封后

「2025－2026全港中学校际棍网球比赛」决赛于本月10日在西沙GO PARK举行，各组别冠军顺利诞⽣。男⼦⾼级组由英华书院勇夺冠军，男⼦初级组由喇沙书院称王，⽽女⼦组则由英华女学校成功封后。

今届赛事竞争激烈，多场比赛战况紧凑，其中男⼦⾼级组附加赛，由万钧伯裘书院对阵播道书院⼀战更成为全⽇焦点。播道书院于第四节尾段⼀度以 4：3 领先，然⽽万钧伯裘书院在比赛尚余6秒时，由陈贤晋攻入关键⼀球追平比分，将赛事带入三分钟加时。

加时阶段，双⽅上演拉锯战，各⾃攻入⼀球，再次打成平⼿，需要进⾏第⼆次加时决胜。第⼆次加时战⾄尚余⼀分半钟时，播道书院率先破⾨，但伯裘随即发动快攻迅速追平。双⽅其后陷入胶著局⾯，直⾄完场前10秒，万钧伯裘书院成功取得控球权，并由郑耀文攻入致胜⼀球，最终惊险晋级决赛。

男⼦⾼级组决赛于同⽇下午上演，由英华书院迎战万钧伯裘书院。英华书院甫开赛便全⾯掌控节奏，任星泓、孙震铭及陈翘晖轮流建功，迅速拉开比分。万钧伯裘书院在英华严密压迫下进攻受制，直⾄第四节后半段才由郑耀文接应队友传送取得入球，成功打破入球荒。最终英华书院以16：1⼤胜对⼿，勇夺男⼦⾼级组冠军。

男⼦初级组决赛⽅⾯，喇沙书院硬撼上届冠军英华书院。喇沙开赛后迅速进入状态，⾸节已攻入4球，以4：1领先，其后持续扩⼤优势。当中黄靖匡及陈天浩表现突出，分别攻入5球及4 球，最终协助喇沙书院以12：4击败英华书院，成功夺冠。

女⼦组决赛则由英华女学校对阵何明华会督银禧中学。英华女学校甫开赛即展现强⼤攻⼒，上半场多次撕破银禧防线。主⼒球员利芷颖状态火热，半场已三度破⾨，队友李瀛儿亦有入球进帐，带领球队逐步拉开比分。最终英华女学校以10：4击败何明华会督银禧中学，成功封后。