专访｜亚运女子100米正选多人争 包括三个曾跑入「11秒69」的 江俊淇 梁筠宜 陈佩琦

一连2天在湾仔运动场举行的香港田径锦标赛是9月爱知名古屋亚运会的最后一个达标赛，女子100米跑的2个正选位多人争，包括3位「11秒69」的女生江俊淇、陈佩琦及梁筠宜这3位共同保持住接力赛成人组及青年组2项港绩的好友，她们在近2年先后跑出11秒69，是3个最接近林安琪于2019年打破的女子100米香港纪录（11秒62）的「女飞人」。

江俊淇曾于2024年率先跑入11秒69。资料图片

梁筠宜的11秒69在2024年中台湾比赛中跑出。资料图片

不过，要说第一个最接近100米跑港绩，首推江俊淇，她率先在2023年2月香港田径系列赛一以个人最佳（PB）的11秒69夺冠，随后梁筠宜于同年5月的中华台北国际田径公开赛的初赛跑出此时间，当时中华台北站是最后一个2023年杭州亚运截标期，筠宜因此跟江俊淇同以11秒69获杭州亚运100米跑资格；而佩琦则刚于上月系列赛四跑出11秒69，预计亚运的女子100米跑的2个席位，大机会离不她们3人。

2017年中六开始跟李绍良教练练跑的江俊淇，谈到师姐林安琪保持了7年的港绩时表示：「我跟李Sir时是一嚿『肥扒』，一来遇正脚板底受伤加DSE（中学文凭试），我好唐突问李Sir可否收我为徒，当时足足用了一年疗伤及减肥，李Sir从新执我所有技术及加入体能训练，安琪2019年4月刷新港绩时，我甚么也不是，最记得好替安琪开心。」

李Sir教俊淇这9年（中间接近2年因疫情没比赛），俊淇好记得自己第一个100米跑金牌，是2022年10月香港田径系列赛四，当时决赛跑12秒10夺冠。问她可记得在2023年2月跑出11秒69时的状态，俊淇记忆犹新：「好记得那次起跑不太差，亦没特别好，但觉得自己跑起来像飞碟，当时筠宜同佩琦都在我前面，我先追过筠宜，跟住再追过佩琦，好似跑check point（关卡）的感觉，就这样跑出PB。」

亚运的达标时间是计算一年内的成绩，暂时佩琦以上月跑出的11秒69领先，俊淇以去年5月香港锦标赛的11秒78排第2，筠宜以今年3月大专赛的11秒87排第3，今、明两日共3枪（初赛、准决赛及决赛）的香港田径锦标赛将是关键一役。

记者：徐嘉华

