香港田径锦标赛｜陈铭泰亚运席位现危机 望下周第一届亚洲跳项锦标赛有好表现

香港田径锦标赛是9月爱知名古屋最后一个达标的比赛，同为31岁的「栏后」吕丽瑶及「跳远王子」陈铭泰专程从美国及英国返港参赛，赛前已肯定亚运参赛资格的瑶瑶在享受心情下以13秒40跟同场英籍训练队友Alicia Barrett 并列冠军，阿泰以7米49列第4名，对争取亚运资格出现危机。

女子100米栏决赛，吕丽瑶（中）及英国的Alicia Barrett（左）同以13秒40夺冠，师妹盛楚殷以13秒50得季军。徐嘉华摄

陈铭泰对今日跳远表现未如理想。徐嘉华摄

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亚运会只计算运动员于过去一年的成绩，以瑶瑶为例，她最佳是去年11月全运会初赛跨出13秒37，排香港女子跨栏第一位；周六她先在初赛以13秒52总排名第一入下午的决赛，她以13秒41完成，跟她的英籍训练队友Alicia Barrett以同一时间并列冠军，师妹盛楚殷以13秒50得季军。

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对于周六的100米栏的时间，瑶瑶表示：「今日好享受这场比赛，好开心Alicia一齐来香港训练及比赛，她十分喜欢在体院练习，为英联邦运动会及欧锦赛争取佳绩；现时距离亚运仍有4个多月，不用太早做出成绩，加上近期训练量都好多，今日主要以享受比赛的心态去比，所以赛前没预设要做出甚么成绩。」

徐嘉华摄

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瑶瑶近2年到美国佛罗里达州跟奥运金牌教练John Coghlan训练，近一个多月跟教练及Alicia将训练基地从美国移师香港体院，她续称：「由于5月、6月在亚洲包括中国内地都有好多比赛，所以暂时会留在香港练习。

吕丽瑶罕有地参加200米跑。徐嘉华摄

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瑶瑶周六更罕有地参加200米跑的初赛，并以24秒98总排名第3跻身周日的决赛，她说到参赛的目的：「其实我时常身痕想跑200米，但以前我没勇气在香港锦标赛参加这项目，今日是豁了出去才参加，我觉得好好，因为比赛的强度难在训练中做到，现在未有亚运的详细赛程，不知道届时的赛程会如何，所以多试不同的比赛形式也是好事。我们跨栏亦有耐力要求，200米跑做到这方面的锻炼。」

徐嘉华摄

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香港男子跳远纪录保持者陈铭泰，2日前才跟教练陈慧贤从英国返港参赛，计一年内的成绩后，阿泰位列两位师弟黄珀恒（7米86）及林铭夫（7米74）之后，今仗可以说是不容有失，可惜阿泰周六在6跳中，最好一跳是最后一跳的7米49，只能派2人出席亚运跳远比赛大前提下，阿泰想要四闯亚运大门遇到阻滞。

他赛后：「今日发挥，我只给自己4分，我数周前弄伤脚踝，所以未能在香港锦标赛前参加一些调整状态的比赛，有点打乱了阵脚，毕竟对上一次已是2月的天津亚洲室内田径锦标赛（7米56），今日不够快入局也是原因之一，对今日是失望的。」

阿泰的香港纪录（8米12）刚好踏入第10年，问他用甚么心态去对待今届亚运会，他说：「去亚运，我不想只是参与，说真，若我跳7米7、 7米8去亚运也是没意思（指入不到决赛），所以是想这段时间先打好个底，若去到亚运，届时再去搏。」阿泰亦大派定心丸，是否参加到今届亚运不会影响他继续田径事业：「我不会因为去不到今届亚运而退役，毕竟明年都好重要，因为明年开始奥运计分赛，包括2027亚锦赛，所以现在的训练都是为了明年为2028洛杉矶奥运去争分。」

男子跳远的三甲包括内地选手李天宇（7米82）、亚军是罗毅谦（7米56）、季军林铭夫（7米55）。女子跳远方面，贾慧妍以6米09夺得冠军。

记者/摄影：徐嘉华