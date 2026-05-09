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剑击｜世锦赛7月首度登陆香港 男花四子剑指「世一」 蔡俊彦平常心争牌笑言「加钱献唱」

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更新时间：18:28 2026-05-09 HKT
发布时间：18:28 2026-05-09 HKT

「嘉里世界剑击锦标赛2026」将于今年7月登陆香港，并会在亚洲国际博览馆上演，这亦是香港首次主办此项最高水平的剑击盛事。大会今日举行官方新闻发布会，港队男花「四剑客」张家朗、蔡俊彦、吴诺弘及梁千雨强阵出击，为这项主场体坛盛事造势。男花团队近期状态大勇，众将皆期望能在主场观众面前刺下奖牌，蔡俊彦更表示团队的终极目标是冲击「世一」宝座。

蔡俊彦夺牌后或唱歌 张家朗喜见团队发挥稳定

谈及主场出击，蔡俊彦强调会以奖牌为目标，但必须保持平常心迎战：「最重要是享受比赛，打出好表现给现场的香港市民及亲友看。」他坦言，比起个人赛，现时更加向往团体能拿到更高的荣誉，并直指终极目标是男子花剑团队世界排名第一。有趣的是，当被问到若主场夺牌会否「开金口」唱歌庆祝时，一向幽默的Ryan笑称：「那要看剑总能不能给我钱！」引得哄堂大笑。

「剑神」张家朗亦对团队充满信心。他指出，男花团队近期连续三站世界杯皆有奖牌落袋，这对球队是极大的肯定：「以前可能久不久才拿一次奖牌，下一场又会打得辛苦，质疑自己是否稳定。但这三站大家都发挥得很稳定，即使我有时打得不好，队友也会补上。」家朗更特别点名赞赏两位年轻队友吴诺弘及梁千雨，认为整个团队的气氛与心态已提升至更高层次。

化身导师拆解剑击冷知识

两位年轻小将吴诺弘与梁千雨亦表示，近期的佳绩让他们面对世界列强时更具底气。他们指现时团队间互相扶持的感觉更加强烈，不再像以往般容易紧张。在发布会上，四子更化身「剑击导师」，亲自为现场嘉宾拆解剑击冷知识。家朗详细讲解了「电衣」与裁判器的运作原理；千雨和诺弘则分享了花剑独有的「进攻权」规则及得分部位，让大众对这项运动有更深认识。

体育专员冀全城呐喊助威

赛事得以顺利举行，亦有赖各界支持。文化体育及旅游局体育专员蔡健斌致辞时高度赞扬港队，形容现时是香港剑击的「黄金时代」。他同时呼吁全城撑起港将：「香港剑击运动人才辈出，深信运动员在主场听到大家的呐喊助威，定能刺激他们再创佳绩。」

发布会尾声，大会特意安排了一班视「四剑客」为偶像的小剑手同台互动。一众小将不仅有模有样地示范专业剑击步法，更「神还原」吴诺弘在赛场上得分后的标志性激情怒吼表情，逗得台下嘉宾与四位港将笑声连连，为这场大战前的备战增添了不少轻松欢乐的气氛。

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