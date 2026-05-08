世乒团体赛｜港乒女团1：3不敌德国 8强止步

香港女子乒乓球队于伦敦出战世界乒乓球团体赛，于8强面对德国。港队于头两场均激战至第五局下落败，虽然第三场凭苏籽童扳回一城，最终仍以场数1：3告负，8强止步。

杜凯琹领先两局下反负云达

港队第一场派出杜凯琹，面对德国的莎比妮云达。杜凯琹先取两局12：10、11：8，但她之后连失3局8：11、9：11、4：11，被德国队先取首场胜利。

港队派杜凯琹打头阵，她领先两局下反负云达。路透社

吴咏琳激战5局下落败

第二场，港队派出吴咏琳面对德国削球手韩莹。吴咏琳以9：11先输一局。来到第二局，吴咏琳领先下被追近至8：7，此时港队使用暂停，暂停后港队连取3分，拿下第二局追成1：1。

第三局末段咬得紧凑，吴咏琳领先9：8下打失半高球，被韩莹追平、更一度被反超前9：10。吴咏琳之后追至「刁时」，在机会球下表现稍为急进，几次局点均未能把握；韩莹则凭丰富经验作出发球及节奏的变化咬住比分。最终吴咏琳凭擦网幸运球，以17：15取下关键的第三局，反超前2：1。

但第四局，吴咏琳开局便落后0：6，她之后力追至落后7：9；德国队叫暂停。暂停后双方各取一分，韩莹两个局点均未能把握，被吴咏琳追至「刁时」；韩莹最终仍以13：11取胜，双方要以决胜局分胜负。

决胜局吴咏琳几次半高球扣杀失误，韩莹先到达赛点。吴咏琳落后7：10下连追4分，更一度反超前11：10。但韩莹于13平手时发长球先取一球，之后吴咏琳打失一记半高球，最终以13：15、局数2：3落败。港队场数落后0：2。

云达为德国赢两场。路透社

17岁苏籽童扳回一城

港队在第三场派出17岁的苏籽童，面对德国、同样以左手握拍的歌芙曼（Annett KAUFMANN）。苏籽童第一局一度领先7：5下连失4分、反落后7：9，但她保持冷静，最终以12：10先取第一局。第二局歌芙曼落后1：4时，德国队叫暂停。暂停奏效，德国连追3分扳平，并在后段带开比数，以11：8取得第二局扳平1：1。但苏籽童之后连取两局11：8、11：4，为港队取下今场第一场胜仗，场数追至落后1：2。

云达赢两场助德国锁定胜局

第四场，吴咏琳再度上阵面对云达，首局开始便被对手凌厉的攻势压住，连失9分落后0：9，最终以1：11先失一局。第二局，吴咏琳连取几分领先，但中段云达力追后带开，最终以11：5为德再取一局。第三局，双方战至6：6后，云达两记发球抢攻得分，之后接发球再取两分，最终以11：6取下第三场的胜利。香港最终以场数1：3落败，8强出局。