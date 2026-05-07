体院「体」现日 ｜助青少年多角度认识运动

由香港赛马会慈善信托基金捐助、香港体育学院主办的赛马会「运动+」精英运动员社区计划旗下重点活动之一 ── 香港体育学院「体」现日 (「体」现日)，继去年首次举办并取得圆满成功后，于2026年5月2日至3日再度举行。活动旨在让青少年近距离接触本地精英运动员，深入认识精英运动培训，从实践中探索运动兴趣与潜能。一连两天的「体」现日吸引了逾1,000名青少年参与，透过多元运动体验及互动学习，认识运动的价值与正向力量。

一连两天的「体」现日邀请了来自空手道、赛艇、武术、剑击和高尔夫球项目的教练及精英运动员亲身指导学生，令他们更了解运动员日常训练与追求卓越的精神；此外，今年活动特别增设由体院专业团队主理的运动科学体验工作坊，让参加者从理论与实践中全面认识运动表现的关键要素。 公关提供

：羽毛球混双代表谢影雪和邓俊文于活动中分享他们体育路上如何互相扶持及一起奋斗的历程，勉励学生们做事不轻言放弃，时常保持正向心态，事情总会变好。 公关提供

公关提供

参与「体」现日的学生可以体验多项由香港体育学院（体院）A级精英运动项目，从中探索兴趣，并发掘自身的运动潜能。在本地精英运动员和教练的指导下，他们学习空手道、赛艇、武术、剑击和高尔夫球的基本技巧，更透过近距离交流和分享，深入了解精英运动员日常训练与追求卓越的精神，亲身感受他们为追逐巅峰所付出的汗水与努力。

：体院的体能科学训练团队为学生进行速度测试，并即时提供一系列针对肌肉训练和跑姿的练习，重点在于利用科学数据制定最有效的训练计划。 公关提供

公关提供

公关提供

今届「体」现日特别增设由体院专业团队主理的运动科学体验工作坊，让青少年从理论与实践中全面认识运动表现的关键要素。其中，「速度训练及提升工作坊」透过示范、科学化分析与讲解，介绍短跑动作技术及速度训练原理，让学生了解系统化训练对运动表现的重要性；「饮食与运动表现工作坊」则讲解基础运动营养知识，并以小组讨论形式，让学生尝试为运动员设计均衡营养餐单，加深对饮食与训练成效之间的关系。此外，「运动物理治疗及康复训练工作坊」以互动方式介绍运动医学在预防伤患及支援运动员表现中的角色，帮助学生认识体育科学的实际应用。

有份参与活动的教练及运动员亦与学生分享其运动及培育运动员的点滴，从训练精神到做人态度，鼓励青少年在运动与生活中不断自我提升。

学生们在武术运动员的带领下分组学习太极拳、南拳和剑术项目中的基本动作。公关提供

学生们在武术运动员的带领下分组学习太极拳、南拳和剑术项目中的基本动作。公关提供

武术教练黄志光已是第二年参与「体」现日活动，他对学生们的投入程度赞赏有加：「活动让学生走进体院，亲身感受高水平训练的氛围，体会武术对基本功与专注力的严格要求。学生学习每个动作时均积极投入，并对不同武术项目都感到好奇，充分反映活动在培养运动素养及发掘潜能方面的重要意义。」

在高尔夫球体验环节中，教练不但指导参加者高尔夫球的基础技巧，还向学生们展示高尔夫模拟器的的运作及其应用。 公关提供

公关提供

高尔夫球今年获纳入体院「A级精英运动项目」，并成为「体」现日的体验项目之一。高尔夫球总教练邓子铿当日亲临现场，为学生讲解高尔夫球运动。他表示：「由于场地限制，高尔夫球在学校的推广并不容易。此次活动能一次性让几百名学生认识高尔夫球，确实难得。学生们对模拟高尔夫室尤其感兴趣，透过这次活动，他们在动作分析及数据应用如何提升运动表现方面获得深刻理解，并体验到运动发展的专业性。」

学生们在剑击体验中学习基本步法后，轮流进行剑击模拟对战。 公关提供

剑击教练谢宇明亦是首次参与「体」现日，学生们对运动的热情令他深感振奋。他表示：「剑击运动在香港越趋普及，这有赖本港剑击运动员在国际赛事中屡创佳绩。看见学生们受到这些体坛英雄的启发，令人十分感动。『体』现日提供了一个非常有效的平台，让参与者得以一窥剑击运动最专业的一面，不仅吸引对剑击感兴趣的年轻人尝试这项运动，更为他们提供了持续发展的动力。」

赛艇运动员向学生们示范赛艇移动至浮台的过程。 公关提供

赛艇运动员梁琼允表示：「『体』现日对所有参与者来说都取得很好的成果。在场的年青人可以透过一系列有趣的活动接触并了解到一些他们可能从未接触的运动项目。对于我们运动员来说，也是一次难得的机会，让我们鼓励下一代投身运动事业外，也把我们学到的经验传承给他们。」

空手道教练及运动员示范直拳、侧踢及前蹴等招式，并结合反应与速度练习，参加者积极投入学习各项动作，现场气氛热烈。 公关提供

空手道运动员黄溢牵表示：「我很高兴获邀参与这个为期两天、别具意义的活动。空手道带给我的启发远不止于运动层面，在个人层面更让我学会了纪律、尊重、耐心与坚持。我希望今日有份参与的年轻人从今以后更积极投入运动。」

活动尾声，大会特别邀请2025年亚洲羽毛球锦标赛混双金牌及两届世界羽毛球锦标赛铜牌得主谢影雪与邓俊文担任星级分享嘉宾。他们不仅分享如何在面对重重挑战的过程中培养更坚韧的拚搏精神，更强调订立目标的重要性，鼓励学生勇敢追逐梦想，以踏实的态度一步步迈向理想。

公关提供

谢影雪分享道：「我和俊文在球场上搭档已久，曾创下多项优异成绩，但也经历过不少失败。我一度怀疑自己是否应该继续走下去。然而，最好的学习来自于坚持不懈的心志，以及在遭遇重大失利或伤患后重新振作起来的勇气。我想让大家明白一个非常重要的道理：做事不轻言放弃，时常保持正向心态，事情总会变好。」

邓俊文补充说：「许多人将目光集中在赛场上胜利后的喜悦，但我们必须明白，所有运动员能够登上巅峰，背后都是付出了巨大的努力和牺牲。这种努力是我们在体育和生活中取得成功的唯一途径。」

一连两天的「体」现日吸引了来自21 所小学、8所中学及2间青少年团体，近1000名中小学生参加。