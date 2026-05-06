WTA意大利公开赛｜决胜盘落后0:3大爆发 郑钦文逆转胜邦达闯次圈

中国网球「一姐」郑钦文在WTA意大利公开赛首圈，与匈牙利球手邦达（Anna Bondar）激战2小时18分，克服落后一盘的劣势，以盘数2:1逆转击败邦达，有惊无险地晋级次圈。

郑钦文以盘数2:1逆转击败邦达。新华社

决胜盘大逆转



郑钦文过往两次面对邦达均取得胜利，但今仗却赢得绝不轻松。首盘前三局双方各自保发，战至第4局，郑钦文因发球双错误而遭到破发，邦达把握优势，先以6:3拿下首盘。



第二盘，郑钦文及时调整，提升了一发成功率，并迅速建立起4:0的绝对优势。虽然邦达随后顽强地连追三局，但郑钦文在关键的第8局再次破发，以6:3扳回一城。

战至决胜盘，邦达率先发难，早段破发并建立起3:0的领先优势。郑钦文于劣势下未见慌乱，沉著应战在第5和第9局两次成功回破，再于第10局把握住第4个赛点（Match Point），以6:4锁定胜局。

匈牙利球手邦达被中国网球「一姐」郑钦文成功逆转。美联社

专注打好每一分



赛后回顾这场绝地反击，郑钦文坦言此役对她意义重大：「虽然我不想总是打三盘，但我觉得这场比赛对我来说非常重要。即使在落后的时候，我也能专注于打好每一分，并逐渐扭转局势。」

她透露了自己心态上的成熟与转变：「我需要专注于当下该做的事。以前我总是想得太多，担心接下来会发生什么、会得到什么结果，但在那一刻，我回归到了脚踏实地，一步一脚印打球的状态。」



临场应变制胜



除了对手的强硬表现，罗马当地的强风天气亦为比赛增添了难度。郑钦文指出，之前主要在阳光明媚的环境下训练，场上风向的频繁改变令她难以判断击球。她说：「在最后一局，我有两记反手想打直线，但球飞得太出界了。那一刻我本应顺风击球，却感觉风向突然改变，变成了逆风。我迅速调整，意识到在这种情况下不能打直线。在比赛中，这些小细节是非常重要的。」

