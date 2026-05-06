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世界桌球锦标赛｜首位「00后」世锦赛霸主 吴宜泽拟用奖金谢菲尔德买楼

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更新时间：16:28 2026-05-06 HKT
发布时间：16:28 2026-05-06 HKT

中国桌球新星吴宜泽勇夺桌球世界锦标赛冠军，创造历史成为赛事史上首位「00后」霸主！这位年轻新星在赛后受访时透露，经历连续一个月的激战后感到身心俱疲，目前最渴望回国放假休养。至于赢得的巨额冠军奖金，他表示计划在世锦赛举办地、英国谢菲尔德（Sheffield）置业，以方便未来的日常训练及备战。

吴宜泽拟用奖金谢菲尔德买楼方便未来的日常训练及备战。新华社
吴宜泽拟用奖金谢菲尔德买楼方便未来的日常训练及备战。新华社

英国重税下实收282万

这次世锦赛封王，为吴宜泽带来了高达50万镑(约532万港元)的冠军奖金。不过，根据英国的税务规定，他需要先向英国政府缴纳高昂的税款，当中包括22.5万镑的税项及1万镑的国民保险税。在扣除重税后，吴宜泽实际落袋的奖金约为26.5万镑（约282万港元）。当然，参考去年冠军赵心童的例子，吴宜泽挟著世锦赛冠军的头衔，未来的商业价值和赞助收入势必水涨船高。

中国桌球新星吴宜泽成为桌球世界锦标赛首位「00后」霸主。路透社
中国桌球新星吴宜泽成为桌球世界锦标赛首位「00后」霸主。路透社


职业初期挨穷感激父母支持


谈到如何运用这笔奖金，吴宜泽坦言首选是在英国买楼：「我还没有详细的计划，但我想会在谢菲尔德买一套房子或公寓，方便日常训练和备战世锦赛。」


回顾自己的职业桌球路，吴宜泽感触良多，特别感激父母在经济拮据时的无私奉献：「刚成为职业选手的第一年，我的家庭没有多少钱，经济压力非常大。我的父母倾尽所有为我付出，无论输赢，他们永远都在支持我。」连续每日奋战一个月后，他笑言现在终于可以松一口气：「我感觉太累了。我现在可以放个假，回到国内，吃些美食，然后见见朋友。」
 

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