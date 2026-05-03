F1│迈阿密冲刺赛再次冤家路窄 韦斯塔潘怒轰咸美顿「浪费大家时间」

在周六的一级方程式迈阿密大奖赛冲刺赛中，红牛车手韦斯塔潘（Max Verstappen）与他的多年冤家、法拉利老将咸美顿（Lewis Hamilton）上演了一场充满火药味的攻防战。赛事进行到第8圈时，韦斯塔潘在第11号弯内线发动了一次十分进取的爬头动作，结果导致两辆赛车双双冲出赛道。由于韦少被判定在赛道外违规获利，车队随即指示他将位置交还给咸爷，以免受到大会处罚。

然而，这次简单的「让车」却演变成一场战术博弈。当韦斯塔潘在第17号弯出弯后收油减速准备让出位置时，咸美顿却未有立刻上前超车。这位七届世界冠军似乎有意拖延，避免让韦斯塔本在随后的大直路上立即获得尾流和DRS（减少空气阻力系统）的超车优势。两人的战术犹豫令赛车速度大幅下降，在赛道上形同慢驶，这场僵局令双方白白损失了约4秒时间。

韦斯塔本最终成功让出位置，并很快在第9圈重新干净俐落地超越咸美顿，锁定名次。赛后，这位荷兰车手对事件表达了强烈不满，批评咸美顿在他收油时迟迟不肯超车：「当我收油准备让位时，他却迟迟不肯超过去，这完全是在浪费大家的时间。」韦斯塔本最终在这次冲刺赛中取得第五名，冠、亚军则由麦拿伦车队（McLaren）的罗利斯（Lando Norris）和队友皮亚斯利（Oscar Piastri）包办。法拉利车手陆克莱（Charles Leclerc）则紧随两部麦拿伦回到终点取得季军。