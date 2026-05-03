花剑世界杯伊斯坦堡站｜四强不敌男团「世一」意大利 港队铜牌战斗美国

以「世一」蔡俊彦（Ryan）及「剑神」张家朗为首的香港男子花剑队，周日伙拍师弟梁千雨及应届世少冠军何承谦出战花剑世界杯伊斯坦堡站的团体赛，他们挟世界排名第4在4强硬碰「世一」兼上站世界杯冠军的意大利队，港队力战下以38:45落败，跌落铜牌战对世界排名第2的美国队，港队在近2次世界杯团体赛都赢过美国，今仗被看高一线。

香港男花团体今站阵容包括蔡俊彦（右起）、何承谦、梁千雨及张家朗。FIE图

意大利队的每位剑手在伊斯坦堡这一站从个人赛已显露各人的佳态，他们当中有3人占去个人赛三甲位置(包括个人赛冠军的 Filippo MACCHI 及季军的Tommaso MARINI)；来到团体赛，港队没得到任何甜头，除了初段的比赛较接近外，中段开始被意队抛离，曾试过有15分差距，队中两位师兄星将家朗及Ryan在最后2节急起直追，家朗尾二一节曾打出8:5以及守尾的Ryan的10:5，可惜为时已晚，最终以38:45跌入铜牌战对美国。

美国在4强跟世界排名第3的法国队拉锯多时，最终以40:45见负。