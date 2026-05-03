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F1│罗利斯迈阿密冲刺赛封王 麦拿伦包办冠亚 安东尼利多次违规第4变第6

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更新时间：19:07 2026-05-03 HKT
发布时间：19:07 2026-05-03 HKT

应届世界冠军罗利斯（Lando Norris）在周六的高温下展现出绝佳的统治力，顺利赢得一级方程式（F1）迈阿密大奖赛冲刺赛冠军，带领麦拿伦车队（McLaren）与队友皮亚斯利（Oscar Piastri）包办一、二名。

罗利斯今场排头位起步，在整场19圈的赛事中一直掌控节奏，最终以3.7秒的优势力压队友率先冲线。法拉利车手陆克莱（Charles Leclerc）则紧随两部麦拿伦回到终点取得季军。

另一方面，目前在车手积分榜领先的平治小将卡美安东尼利（Kimi Antonelli）则遭遇挫折。这位19岁年轻车手虽然以第4名冲线，但因为多次超出赛道限制，赛后被赛会判罚加时5秒。这项处罚令他的最终官方排名跌至第6位，刚好排在红牛车手韦斯塔潘（Max Verstappen）之后。

这次胜利是罗利斯职业生涯第4个冲刺赛冠军，亦印证了麦拿伦车队的最新战车升级套件发挥显著效用，为周日上演的正赛打下强心针。

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