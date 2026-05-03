2026米兰冬奥｜林静欣37.5万奖金储住先 休学备战冬奥后久违重返校园感期待

米兰冬奥2026港队除了派出历年来最多人的代表团出战外，出战女子短道速滑的林静欣更以第七名完赛，创下港队出战冬奥的最佳成绩，她周日获马会颁发37.5万的奖金以作嘉许，她在受访时提到会先将奖金储起来，并表示之后将重返校园亦会准备出战下年的大学生运动会。

郭子峰以不可思议形容冬奥征程

林静欣周日与一同出战冬奥的翁厚全和郭子峰一同出席，赛后三人亦一同受访，静欣和子峰也表示能回到又一城溜冰场，这个从小开始接触的地方接受嘉奖感到开心和感触，而被问如何总结今次冬奥征程时林静欣表示：「我会吸取今次冬奥经验，希望喺之后嘅比赛可以运用返出嚟，同埋识到更加多顶尖运动员，好似荷兰同加拿大嘅选手，从佢哋身上学到不少顶尖运动员的体育精神，可以喺之后嘅比赛和训练发挥出来。」

而郭子峰亦以不可思议形容今次征程：「我会用不可思议嚟形容呢段旅程啦，好magnificent啦。本身去呢个奥运会好似个梦咁样啦，而家达成咗啦。今次亦都会汲取返呢个比赛嘅经验啦，我各种不足同埋喺其他选手上面学到嘅嘢，化作自己嘅经验啦。然后希望喺之后嘅大型比赛啊、同各个比较细嘅比赛都可以运用返呢啲咁嘅经验，可以攞到更好嘅成绩。」翁厚全则表示好开心今届可以完成到比赛，因为上届北京冬奥都未能完成，给予自己更多信心，也希望可以鼓励到更多小朋友可以开始滑雪或冬天运动。

林静欣休学备战冬奥后久违重返校园感期待。摄影：魏国谦

林静欣指奖金储起先 之后将重返校园

而林静欣被问到37.5万的奖金如何运用时，她则表示会先储起来，而特意休学备战奥运会的她也表示已经报读本地大学准备重返校园，她表示随著奥运会结束也将有更多时间专注在学业上，被问到阔别校园一段时间后重返校园会不会感期待时，林静欣坦言：「其实都几期待，因为都好耐冇识到更加嘅同学同朋友，都希望可以识到更加多唔同嘅人。」她也表示之后会将目标放在大学生运动会上：「个目标都系会摆喺大学生运动会上，希望可以比到赛同有一个好成绩。」

记者/摄影：魏国谦