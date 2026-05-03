2026米兰冬奥｜林静欣女子短道速滑第七完赛创佳绩 马会颁发37.5万奖金以作嘉许

2026米兰冬奥年初圆满结束，女子短道速滑代表林静欣以第七完赛，创港队在冬奥的最佳成绩，周日香港体育学院联同香港赛马会在又一城溜冰场举行「赛马会优秀运动员奖励计划」颁奖礼，林静欣获375000港元作嘉许。

今届米兰冬奥会港队派出历届最多人代表团出战，由4名选手分途出战短道速滑和高山滑雪，最终港队的林静欣在女子1500米短道速滑中，以第七名完成赛事，创出港队在出战冬奥的最佳成绩。周日体院和赛马会在又一城溜冰埸举行优秀运动员奖励计划颁奖礼，文化体育及旅游局局长罗淑佩、赛马会公司事务执行总监谭志源、体院主席邓竟成以及中国香港体育协会暨奥林匹克委员会会长霍震霆亦作为颁奖嘉宾出席。出席的3位运动员林静欣、翁厚全和郭子峰亦获颁纪念勋章和马会纪念品，林静欣更获37.5万港元支票以作奖励。

文体旅游局局长罗淑佩致辞时赞扬林静欣在赛事中取得佳绩，为港队在冬奥写下历史性一页。摄影：魏国谦

谭志源亦赞掦林静欣展现出香港运动员全力拼搏的精神，有助吸引更多年青运动员投身冰上运动。摄影：魏国谦

文体旅游局局长罗淑佩致辞时赞扬林静欣在赛事中取得佳绩，为港队在冬奥写下历史性一页，亦感谢马会透过优秀运动员奖励计划鼓励和表扬在大型运动会取佳绩的运动员。而谭志源亦赞掦林静欣在带伤上阵下，加上场内的突发状况，发挥了她的速度和拼劲，也展现出香港运动员全力拼搏的精神，有助吸引更多年青运动员投身冰上运动。

马会自2023年和体院合作开始推出为期三年的「赛马会优秀运动员奖励计划」，设现金奖奖励在顶尖大型运动会中表现优秀的香港运动员，自计划开始至今已发放近9500万港元用作奖励运动员在大型运动会中创佳绩。

记者/摄影:魏国谦