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三亚亚沙运2026｜亚沙运曲终人散 港队以2银1铜埋斋

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更新时间：00:27 2026-05-01 HKT
发布时间：00:27 2026-05-01 HKT

三亚2026亚洲沙滩运动会（亚沙运）周四闭幕，中国香港代表团由滑浪风帆女子水翼帆板银牌得主袁静雪担任持旗手。港队在今届亚沙运收获２银１铜，中国香港体育协会暨奥林匹克委员会（港协暨奥委会）衷心感谢一众运动员及其团队的努力。 

滑浪风帆女子水翼帆板银牌得主袁静雪在闭幕礼担任持旗手。照片由港协暨奥委会提供
滑浪风帆女子水翼帆板银牌得主袁静雪在闭幕礼担任持旗手。照片由港协暨奥委会提供
照片由港协暨奥委会提供
照片由港协暨奥委会提供
照片由港协暨奥委会提供
照片由港协暨奥委会提供

港协暨奥委会副会长兼三亚亚沙运中国香港代表团团长杨颕新表示，运动员在亚沙运吸取经验，不论是技术还是临场应变都有所提升：「今届亚沙运不少运动员是首次参加大型综合项目运动会，他们透过与其他队伍切磋交流，从中取长补短，累积宝贵经验，这不仅是运动生涯的重要养分，同时也有助港队为9月举行的亚运会做好准备。」他续说：「亚沙运的比赛项目结合沙滩和竞技体育，富有特色，让运动员有不一样的体验，扩阔视野。」 

照片由港协暨奥委会提供
照片由港协暨奥委会提供
照片由港协暨奥委会提供
照片由港协暨奥委会提供

今届亚沙运中国香港派出120人代表团，分别出战公开水域游泳、水球、三人篮球、沙滩田径、沙滩手球、龙舟、滑浪风帆和两项铁人，共八个项目。 港队共夺2银1铜，银牌除滑浪风帆银牌的袁静雪外，还有两项铁人混合接力队（彭诗雅、蔡欣妍、黄子图、余承谦）以及夺铜的男子12人龙舟队。

滑浪风帆女子水翼帆板银牌得主袁静雪（左）。照片由港协暨奥委会提供
滑浪风帆女子水翼帆板银牌得主袁静雪（左）。照片由港协暨奥委会提供
两项截人混合接力队，右起彭诗雅、黄子图、蔡欣妍及余承谦。照片由港协暨奥委会提供
两项截人混合接力队，右起彭诗雅、黄子图、蔡欣妍及余承谦。照片由港协暨奥委会提供
男龙舟队合力夺得铜牌。照片由港协暨奥委会提供
男龙舟队合力夺得铜牌。照片由港协暨奥委会提供

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