网球｜冼拿首闯马德里公开赛四强 直落两盘淘汰西班牙新星

马德里网球公开赛周三（29日）上演八强争夺。世界「一哥」赞历克冼拿（Jannik Sinner）以直落两盘6：2、7：6（7：0）击败19岁东道主外卡球手贺达（Rafael Jodar），职业生涯首次打入这项ATP 1000分赛事的男单四强。

「一哥」 冼拿今仗面对今届「黑马」贺达。这位世界排名42位的西班牙新星持外卡参赛，一路过关斩将，但遇上「一哥」仍显得力不从心。冼拿在第一盘中段开始发力，连续两次打破对手发球局，冼拿以6：2先拔头筹。

第二盘双方互保发球局，战情紧凑，需要以「抢七」分胜负。冼拿在决胜局展现「一哥」 风范，由头带到尾，一口气连取7分，以细分7：0横扫对手，以盘数赢2：0晋级，亦是冼拿首次打入马德里公开赛四强。冼拿赛后更对著镜头大赞这位19岁的小将：「真是个了不起的球员。」冼拿下仗将与法国一哥费尔斯（Arthur Fils）争夺决赛席位。