剑击｜「小剑神」培训计划发掘剑击苗子 过千位小朋友报名
更新时间：15:51 2026-04-30 HKT
发布时间：15:51 2026-04-30 HKT
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由飞越启德主办、周大福人寿冠名赞助、启德体育园全力支持的「小剑神」培训计划首阶段遴选及启动礼于上周日（26号）假启德体艺馆举行，今年名额增至1,000个，大会邀请基层学生参加包括来自九龙城区、观𡐓区、黄大仙区及油尖旺区的8-11岁小学生参与，并获全额资助，计划继续由前男子佩剑奥运代表、亚运双铜得主林衍聪出任总教练，提供专业指导。
「小剑神」培训计划去年首次于启德体育园举行，成功发掘多位具潜质的年轻剑手。今年推出为期2年的训练分5个阶段，采用淘汰制训练及比赛模式进行，表现出色的学员将获晋升至进阶训练，并有机会衔接本港专业运动员的培训及参赛计划。
选拔赛䛇有10项剑击测试专区，让参加者进行体能测试、挑战自我、发掘潜能。周大福人寿亦特别增设互动体验专区，包括「空中击剑挑战」、「剑击收藏卡照相馆」及「AR 360度剑击冠军舞台」，鼓励家长与孩子一起投入运动热情。
启动礼最后环节举行了授剑仪式，邀请上届晋身最后阶段的20位「小剑神」出席，由于「小剑神」培训计划总教练林衍听联同2018年亚运男子佩剑铜牌得主罗浩天以及2026 亚青赛少年组男子佩剑个人赛铜牌的叶诚治共同为「小剑神」授剑，寓意薪火相传。
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