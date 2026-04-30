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世界桌球锦标赛｜赵心童卫冕梦碎10：13负梅菲 吴宜泽首闯世锦赛四强

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更新时间：15:26 2026-04-30 HKT
发布时间：15:26 2026-04-30 HKT

世界桌球锦标赛周三（29日）上届冠军国家队球手赵心童以10：13不敌英格兰球手「魔术师」梅菲（Shaun Murphy） ，卫冕梦碎。赵心童赛后接受媒体采访时大赞梅菲打得好。 而国家队的吴宜泽就以13：8轻取伊朗「黑马」华菲(Hossein Vafaei) ，职业生涯首次打入世锦赛4强。

世锦赛11连胜的中国球手赵心童八强赛遇上梅菲，双方打得紧凑。赵心童开场连赢三局，但梅菲随即连追五局。战至第16局时，赵心童追平 8：8。其后两位球手各胜一局，战至9：9。关键时刻梅菲手感火热，他以比分80：0、65：40、129：0，连下三城，拉开局数至12：9，虽然赵心童在第22局顶住压力，打出一cue81度，再取一局，但仍无法阻止梅菲在第23局以分数89：30取胜。梅菲以局数13：10晋级，赵心童卫冕失败，世锦赛11连胜告终。

赵心童赛后接受英国《BBC》访问时说：「梅菲打得非常好，他给了我很大的压力，今天打出了完美的斯诺克。他配得上这场胜利。他打得非常好，所以祝贺他。 作为卫冕冠军，我感到了一些压力，但我感觉还不错。我努力让自己发挥得更好。」他补充说：「我很期待新赛季，现在我可以好好休息一下。希望下个赛季我能强势回归。 」

另一场8强战，吴宜泽局数先落后伊朗球手华菲4：5，但他随后突然奋起，先打出一波5：1的攻势后，再打出一波 4：2的攻势。最终他以局数13：8击败华菲，生涯首次闯入世锦赛四强。

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