Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

远足｜乐施毅行者2026 「乐施同行 50 年，为改变而行」 增设20公里路线 延续100公里挑战 四名大使出席支持

即时体育
更新时间：08:00 2026-04-30 HKT
发布时间：08:00 2026-04-30 HKT

由乐施会主办、一年一度全港最大型的远足筹款活动「乐施毅行者」将于 2026 年 11 月 20 日至 22 日举行。今年适逢乐施会在香港成立 50 周年，活动以「毅行，每年不变的约定 -- 乐施同行 50 年，为改变而行」为主题，象征这项挑战不仅是体能与意志的磨练，凝聚参与者与贫穷社群之间跨越半世纪的守望相助——一步一步，走出改变。

乐施毅行者督导小组召集人陈智思（左三）与乐施会总裁邓智辉(右三)，联同两位乐施大使黄浩然(左二)与吴业坤(右二)、乐施毅行者大使蔡宝欣(左一)及曾令令(右一)，在颁发委任状后合照。公关图片
乐施毅行者督导小组召集人陈智思（左三）与乐施会总裁邓智辉(右三)，联同两位乐施大使黄浩然(左二)与吴业坤(右二)、乐施毅行者大使蔡宝欣(左一)及曾令令(右一)，在颁发委任状后合照。公关图片
众嘉宾一同拍摄大合照，（左起）李颖熙、何惠仪、区加楹、乐施毅行者大使蔡宝欣、乐施会总裁邓智辉、活动首席赞助富途证券国际（香港）有限公司市场部总监卢伟杰、乐施毅行者督导小组召集人陈智思、乐施大使黄浩然、乐施大使吴业坤、乐施毅行者大使曾令令、伍富桥及黄家灏。公关图片
众嘉宾一同拍摄大合照，（左起）李颖熙、何惠仪、区加楹、乐施毅行者大使蔡宝欣、乐施会总裁邓智辉、活动首席赞助富途证券国际（香港）有限公司市场部总监卢伟杰、乐施毅行者督导小组召集人陈智思、乐施大使黄浩然、乐施大使吴业坤、乐施毅行者大使曾令令、伍富桥及黄家灏。公关图片
众嘉宾合照，乐施毅行者 2026 正式启动。（左起）乐施毅行者大使蔡宝欣、乐施会总裁邓智辉、活动首席赞助富途证券国际（香港）有限公司市场部总监卢伟杰、乐施毅行者督导小组召集人陈智思、乐施大使黄浩然、乐施大使吴业坤，以及乐施毅行者大使曾令令。公关图片
众嘉宾合照，乐施毅行者 2026 正式启动。（左起）乐施毅行者大使蔡宝欣、乐施会总裁邓智辉、活动首席赞助富途证券国际（香港）有限公司市场部总监卢伟杰、乐施毅行者督导小组召集人陈智思、乐施大使黄浩然、乐施大使吴业坤，以及乐施毅行者大使曾令令。公关图片

记者会周三（29 日）于乐施会香港总办事处举行。出席嘉宾包括乐施毅行者督导小组召集人陈智思、乐施会总裁邓智辉、活动首席赞助代表富途证券国际(香港)有限公司市场部总监卢伟杰、乐施大使黄浩然及吴业坤、乐施毅行者大使蔡宝欣及曾令令等，为「乐施毅行者2026」揭开序幕，并首播全新宣传影片。

「乐施同行 50 年，为改变而行」

乐施毅行者督导小组召集人陈智思致辞时表示： 「今年适逢香港乐施会成立 50 周年。半个世纪以来，我们一直致力于扶贫工作。而『乐施毅行者』作为我们最标志性的筹款活动，今年亦特别以『毅行，每年不变的约定』为主题，象征我们多年来的扶贫决心，与大家携手消灭贫穷。今届毅行者筹得款项，将一如以往，继续用于支援乐施会在全球各地的不同项目，包
括因受到极端天气影响的本地基层及各地灾民。」

增设 20 公里路线 让更多人跨出「改变」第一步

在乐施会于香港成立 50 周年之际，「乐施毅行者 2026」除按往年一样，设四人一组挑战 100公里麦理浩径，以西贡北潭涌起点，于 48 小时内走毕全程到屯门哈罗香港国际学校的终点外，亦特别增设「乐施会 50 周年限定版」20 公里路线，让更多市民都能加入「为改变而行」的行列。20 公里路线的起点为大帽山扶轮公园停车场，终点同样为屯门哈罗香港国际学校。

「乐施毅行者 2026」100 公里及 20 公里两个组别，均由 2026 年 5 月 6 日上午 10 时正开始接受报名，至 5 月 20 日下午 6 时截止，欢迎公众前往乐施毅行者官方网站递交申请，成功申请的队伍将会加入 6 月 2 举行的公开组抽籖，并于 6 月 3 日在「乐施毅行者」官方网页公布结果，成功入围人士亦会收到电子邮件通知。

乐施会总裁邓智辉于分享环节介绍 20 公里路线时表示：「虽然路程较短，但依然具有一定挑战性。我强烈建议参加者在活动前，要熟习整个路线，必定要事先练习，以及必定要评估自己的身体状况，才能安全地享受及体会整个过程。我希望这 20 公里可以成为一个开始，让更多人感受到毅行者『一人行快，众人行远』的精神！」

「富途证券」连续三年成为活动首席赞助

「富途证券」多年来一直支持「乐施毅行者」，更连续三年成为活动首席赞助，富途证券市场部总监卢伟杰表示：「作为首席赞助，富途证券会一如既往全力支持毅行者，不论在资源投入、队伍参与，还是捐款筹集，我们都会倾尽全力，与乐施会、及各位参赛者、义工一起，将这份慈善力量发扬光大。」

不变约定 号召毅行 一步一步推动扶贫

乐施会在今天宣布黄浩然及吴业坤正式担任「乐施大使」。在 20 年前曾参与毅行者的黄浩然，今年再接再厉，联同其队友「星级教练」黄师傅，将伙拍另外两位队友，再次在 11 月踏上毅行的路上。曾三届参与「乐施毅行者」的吴业坤，今年将再度挑战 100 公里麦理浩径。他和队友伍富桥，在记者会上一同分享活动经历与收获。

此外，「乐施毅行者大使」蔡宝欣及曾令令则从女性视角出发分享心得，号召市民及团队踊跃参与。蔡宝欣及其队友区加楹及李月儿在分享环节提到，起步虽难，但毅行能让人发现更强大的自己，所以今年加入「乐施毅行者」的行列。星级运动员曾令令及其队友李颖熙及何惠仪则强调，运动与毅行不分年龄。两队女子组一致认为，不论是选择挑战传统 100 公里长
途赛，还是尝试 20 公里组别，只要愿意并肩而行，都能在挑战自我的同时，为全球扶贫工作贡献力量。

延续「每年不变的约定」 以步伐连结 50 年毅行承诺

去年「乐施毅行者」因大埔火灾而取消，活动相关全数公众捐款及适用物资已拨予支援大埔居民，与社区共渡难关。「乐施毅行者 2026」所筹得的捐款将持续用于香港及全球的扶贫救灾、政策倡议工作，并重点支援受气候变化威胁的脆弱社群，让参与者的每一步，转化成推动社会向前的力量。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛申诉王| 70后中女高调晒约会豪食$3200大餐 「埋单侠」现身回应 结局大逆转
申诉热话
15小时前
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
18小时前
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官狠批行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官痛斥行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
社会
19小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇实物网上落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
17小时前
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
影视圈
14小时前
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
影视圈
14小时前
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
时事热话
18小时前
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
影视圈
13小时前
坪石邨商场舖头十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
坪石邨商场十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
生活百科
17小时前
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
影视圈
10小时前