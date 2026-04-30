远足｜乐施毅行者2026 「乐施同行 50 年，为改变而行」 增设20公里路线 延续100公里挑战 四名大使出席支持

由乐施会主办、一年一度全港最大型的远足筹款活动「乐施毅行者」将于 2026 年 11 月 20 日至 22 日举行。今年适逢乐施会在香港成立 50 周年，活动以「毅行，每年不变的约定 -- 乐施同行 50 年，为改变而行」为主题，象征这项挑战不仅是体能与意志的磨练，凝聚参与者与贫穷社群之间跨越半世纪的守望相助——一步一步，走出改变。

乐施毅行者督导小组召集人陈智思（左三）与乐施会总裁邓智辉(右三)，联同两位乐施大使黄浩然(左二)与吴业坤(右二)、乐施毅行者大使蔡宝欣(左一)及曾令令(右一)，在颁发委任状后合照。公关图片

众嘉宾一同拍摄大合照，（左起）李颖熙、何惠仪、区加楹、乐施毅行者大使蔡宝欣、乐施会总裁邓智辉、活动首席赞助富途证券国际（香港）有限公司市场部总监卢伟杰、乐施毅行者督导小组召集人陈智思、乐施大使黄浩然、乐施大使吴业坤、乐施毅行者大使曾令令、伍富桥及黄家灏。公关图片

众嘉宾合照，乐施毅行者 2026 正式启动。（左起）乐施毅行者大使蔡宝欣、乐施会总裁邓智辉、活动首席赞助富途证券国际（香港）有限公司市场部总监卢伟杰、乐施毅行者督导小组召集人陈智思、乐施大使黄浩然、乐施大使吴业坤，以及乐施毅行者大使曾令令。公关图片

记者会周三（29 日）于乐施会香港总办事处举行。出席嘉宾包括乐施毅行者督导小组召集人陈智思、乐施会总裁邓智辉、活动首席赞助代表富途证券国际(香港)有限公司市场部总监卢伟杰、乐施大使黄浩然及吴业坤、乐施毅行者大使蔡宝欣及曾令令等，为「乐施毅行者2026」揭开序幕，并首播全新宣传影片。

「乐施同行 50 年，为改变而行」

乐施毅行者督导小组召集人陈智思致辞时表示： 「今年适逢香港乐施会成立 50 周年。半个世纪以来，我们一直致力于扶贫工作。而『乐施毅行者』作为我们最标志性的筹款活动，今年亦特别以『毅行，每年不变的约定』为主题，象征我们多年来的扶贫决心，与大家携手消灭贫穷。今届毅行者筹得款项，将一如以往，继续用于支援乐施会在全球各地的不同项目，包

括因受到极端天气影响的本地基层及各地灾民。」

增设 20 公里路线 让更多人跨出「改变」第一步

在乐施会于香港成立 50 周年之际，「乐施毅行者 2026」除按往年一样，设四人一组挑战 100公里麦理浩径，以西贡北潭涌起点，于 48 小时内走毕全程到屯门哈罗香港国际学校的终点外，亦特别增设「乐施会 50 周年限定版」20 公里路线，让更多市民都能加入「为改变而行」的行列。20 公里路线的起点为大帽山扶轮公园停车场，终点同样为屯门哈罗香港国际学校。

「乐施毅行者 2026」100 公里及 20 公里两个组别，均由 2026 年 5 月 6 日上午 10 时正开始接受报名，至 5 月 20 日下午 6 时截止，欢迎公众前往乐施毅行者官方网站递交申请，成功申请的队伍将会加入 6 月 2 举行的公开组抽籖，并于 6 月 3 日在「乐施毅行者」官方网页公布结果，成功入围人士亦会收到电子邮件通知。

乐施会总裁邓智辉于分享环节介绍 20 公里路线时表示：「虽然路程较短，但依然具有一定挑战性。我强烈建议参加者在活动前，要熟习整个路线，必定要事先练习，以及必定要评估自己的身体状况，才能安全地享受及体会整个过程。我希望这 20 公里可以成为一个开始，让更多人感受到毅行者『一人行快，众人行远』的精神！」

「富途证券」连续三年成为活动首席赞助

「富途证券」多年来一直支持「乐施毅行者」，更连续三年成为活动首席赞助，富途证券市场部总监卢伟杰表示：「作为首席赞助，富途证券会一如既往全力支持毅行者，不论在资源投入、队伍参与，还是捐款筹集，我们都会倾尽全力，与乐施会、及各位参赛者、义工一起，将这份慈善力量发扬光大。」

不变约定 号召毅行 一步一步推动扶贫

乐施会在今天宣布黄浩然及吴业坤正式担任「乐施大使」。在 20 年前曾参与毅行者的黄浩然，今年再接再厉，联同其队友「星级教练」黄师傅，将伙拍另外两位队友，再次在 11 月踏上毅行的路上。曾三届参与「乐施毅行者」的吴业坤，今年将再度挑战 100 公里麦理浩径。他和队友伍富桥，在记者会上一同分享活动经历与收获。

此外，「乐施毅行者大使」蔡宝欣及曾令令则从女性视角出发分享心得，号召市民及团队踊跃参与。蔡宝欣及其队友区加楹及李月儿在分享环节提到，起步虽难，但毅行能让人发现更强大的自己，所以今年加入「乐施毅行者」的行列。星级运动员曾令令及其队友李颖熙及何惠仪则强调，运动与毅行不分年龄。两队女子组一致认为，不论是选择挑战传统 100 公里长

途赛，还是尝试 20 公里组别，只要愿意并肩而行，都能在挑战自我的同时，为全球扶贫工作贡献力量。

延续「每年不变的约定」 以步伐连结 50 年毅行承诺

去年「乐施毅行者」因大埔火灾而取消，活动相关全数公众捐款及适用物资已拨予支援大埔居民，与社区共渡难关。「乐施毅行者 2026」所筹得的捐款将持续用于香港及全球的扶贫救灾、政策倡议工作，并重点支援受气候变化威胁的脆弱社群，让参与者的每一步，转化成推动社会向前的力量。