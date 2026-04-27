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钢管舞亚洲赛上周末新蒲岗上演 韩星级教练Inyoung Cho大赞港将进步神速 难忘与Lisa合作点滴

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更新时间：19:27 2026-04-27 HKT
发布时间：19:27 2026-04-27 HKT

一连两日的钢管舞大赛REVOLUTION 2026亚洲站，上个周末于新蒲岗东蒲体育馆举行。赛事吸引超过八个国家及地区接近100名舞者同场较量，是次比赛气氛热烈，场内舞台灯光及音响非常专业，台下掌声及欢呼声此起彼落。 其中一位评判兼表演嘉宾更是大有来头，就是曾教导韩国天团BLACKPINK成员LISA跳钢管舞的Inyoung Cho，她大赞香港钢管舞选手近年进步神速，更分享当年与Lisa合作的难忘趣事。

来自韩国的星级舞者Inyoung Cho在国际钢管舞界享负盛名，不但在国际赛事中多次夺冠，更曾与顶级明星如Lisa、Tiger JK及Wonder Girls昭熙等合作。今次是Cho第三次到访香港，她对香港钢管舞圈的发展印象深刻：「第一次来香港时，有些学员连脚趾的基本动作也未掌握。但今次很多选手已经进步许多，无论是技巧、舞台运用还是自信心，各方面都提升了很多。」谈到自己在今次比赛中的表演，Cho表示作品讲述一个活在城市中的普通人，都可以成为闪耀的舞者。她认为每个人的心中都有一个梦想。她强调这个故事不单属于她，也属于每一个普通人。

Cho曾教导BLACKPINK成员Lisa跳钢管舞。Cho形容Lisa为人非常善良和谦逊，是她见过最善良的偶像之一。Cho回忆拍摄期间，Lisa总是主动照顾她，又不断问意见，非常好学。Cho还分享了一个有趣小故事：「我教Lisa一些钢管坐姿动作时，那些技巧很难也很痛，她总是尖叫，非常有趣。但一到正式拍摄，她就能立即改变情绪和表情，表现得非常专业。」 

最后Cho寄语有意尝试钢管舞的人：「钢管舞可以让你找到自己的内心，无论是女人还是男人，只要去跳就能展现自己的热情，生活也会变得更好。」

记者、摄影：廖伟业

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