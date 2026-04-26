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帆船界七榄「民族杯帆船赛」 本地船队化身机师、航天人员 支持不同业界发展

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更新时间：18:29 2026-04-26 HKT
发布时间：18:29 2026-04-26 HKT

由香港游艇会主办、有「帆船界七人榄球赛」之称的「民族杯帆船赛」，今日（4 月 26 日）假维多利 亚港圆满举行，65 支来自 18 个国家或地区劲旅，包括中国香港、中国内地、英格兰、澳洲、比利时、 法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、马来西亚、荷兰、新西兰、菲律宾、苏格兰、新加坡、瑞典及美 国，分成 RHKATI 及 PHS 两大组别在维港以东水域作赛。

「民族杯帆船赛」规定每只参赛的帆船上，所有船员必须代表同一民族及或地区。除了斗速度，赛事可 设有「最佳服饰奖」，每一年不同的船队都会以盛装打扮，并以不同的出位造型应战。今年，不少本地 队伍的打扮都跟社会发展方向有关。有船队化身「航空公司」，船员们打扮成机师、空中服务员、飞机 指挥员等的航空业界人士，更准备了巨型机票和登机闸口，以庆祝香港国际机场二号客运大楼将于五月 正式启用；亦有队伍打扮成航天人员，以表示支持港产航天员及航天工程。

跟往年一样，也有不少队伍打扮成各种电影人物和漫画人物，有美国队伍变身超级英雄电影中的小丑、 蝙蝠侠、铁甲奇侠等等；也有本地队伍打扮成电影《反斗奇兵》的角色，例如胡迪、巴斯光年、三眼仔、 弹弓狗等等，维港海面上演了电影、动漫角色大对决。

比赛以铜锣湾作起点，沿途绕过柴湾对开的浮标后，再返回铜锣湾冲线。最终，中国香港队伍「慢不得 号」在「PHS 组别」以第一名完成，而法国代表「Second Wind 号」则于「RHKATI 组别」称霸。以「榴 梿」造型为主题的马来西亚队伍「Lila 号」最终荣获「最佳服饰奖」。 图片说明：

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