马术｜梁巧羚偕「新生代」无锡全国锦标赛摘金

中国香港代表队周五在无锡江阴飞马体育公园举行的「2026年全国马术场地障碍锦标赛」中表现卓越，最终力压全国一众马术劲旅，勇夺团体赛金牌。

今次锦标赛云集了来自全国各地共 43 对顶尖人马组合。中国香港代表队全女班阵容在团队教练 Mr. Gianmarco Ferretti 带领下凭借超卓的技术及稳定的心理质素，在两轮赛事中发挥出色。香港代表队在首轮取得 17 罚分后，于次轮进一步提升表现，最终以总成绩 26 罚分成功登顶，并以 13 罚分之差抛离亚军队伍。

金牌代表队成员包括：

梁巧羚策骑 「潘明卡」

杨紫玲策骑 「顺顺」

肖峻元策骑 「Alessi Z」

沈忆淇策骑 「虹光 」

赛事亮点在于梁巧羚于第二轮比赛中交出关键的 「零罚分(Clear Round)」 表现，为夺金锁定胜局。此外，小将肖峻元表现极之稳定，两轮各仅扣 4 分，展现出扎实的基础与心理素质；而杨紫玲的奋力拼搏与稳定发挥，亦确保了代表队在整场赛事中一路领先，最终问鼎冠军。是次不仅是香港马术史上首枚全国锦标赛团体赛金牌，更终结了自 2009 年赖桢敏夺得个人金牌后长达 17 年的全国赛金牌荒。此外，今次金牌由全女性队员组成的「全女班」阵容夺得，在障碍高度达 150 厘米的全国最高水平挑战下，充分展现了香港女性运动员巾帼不让须眉的强劲实力。

回溯 2023 年广西第一届全国学生（青年）运动会，资深骑手梁巧羚当时以场地障碍赛团队教练身份领军，带领一众马术新星包括肖峻元及沈忆淇参赛并夺得团体金牌；三年后的天，原班团队再度集结，当年的学生已成长为与其并肩作战的战友。



这支金牌代表队展现了惊人的「新血」活力。除资深名将梁巧羚外，成员均为年轻后起之秀，包括两位年仅 16 岁，曾代表香港出战亚青运的肖峻元、全运会代表沈忆淇，以及 20 岁的杨紫玲。这群新生代骑手在全国舞台上，展现出超越年龄的冷静与坚毅。

梁巧羚赛后表示：「看著她们从三年前广西学青会时的青涩，到今天能与我并肩站在全国锦标赛的颁奖台上，这种感觉非常奇妙。看著她们不断进步，我感到非常自豪。从她们今天的表现可以看到，香港马术运动交托在这一代手中让我感到非常放心。我对这群马坛新秀的未来发展感到非常兴奋——她们不再只是『学生』，而是能顶住巨大压力、独当一面的精英运动员。」

肖峻元难掩喜悦的说：「能再次代表中国香港出赛，并在全国锦标赛的舞台上摘下金牌，我感到非常感恩。梁老师多年来的悉心教导是我成长路上最大的支柱，今天能与她并肩作战，感觉如梦似幻。这份胜利令我更加期待未来在更多马术赛场上继续征战！」

杨紫玲及沈忆淇同样喜形于色。两人表示，踏上全国锦标赛的舞台能与队友携手登顶，既感意外，更觉珍贵，直言兴奋之情难以言喻，并期望以此为新的起点，日后在更高的舞台上继续突破自我。



马术总会秘书长 Masami Toda 表示：「能在全国 43 对最强人马组合中脱颖而出，充分

展现了运动员与马匹之间的默契。睽违 17 年再次在全国锦标赛夺金，是香港马术运动的重要里程碑。我们特别嘉许阵中几位年轻骑手，杨紫玲、肖峻元与沈忆淇在巨大压力下展现了超越年龄的冷静。她们多年来投入无数汗水与心血，今日的佳绩正是对她们不懈努力的最好肯定。看到这群马坛新秀在赛场上发光发亮，我们对香港马术运动的未来充满信心与期待。」

官方队伍成绩：

金牌： 中国香港代表队

银牌： 广西代表队

铜牌： 浙江代表队